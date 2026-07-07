Madre protesta por desaparición de su hija, Jessica Ivonne, en Chihuahua; lleva 15 años sin ser localizada

AGENCIAS

Ciudad Juárez. – La fachada de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), sirvió este martes para recordar que, desde hace 15 años, Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, está desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La joven tenía 16 años cuando desapareció el 7 de julio del 2011 en esta frontera cuando salió a buscar trabajo.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer la última vez que se le vio, fue cuando salió de su domicilio en la colonia Adolfo López Mateos, para encontrar algún empleo, sin embargo, ya no se supo de ella.

Anita Cuéllar, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, dijo que son 15 años ya sin respuesta sobre el paradero de su hija, sin saber la verdad.

“Sin saber absolutamente nada, Fiscalía o los encargados de búsqueda, las autoridades de los tres niveles de gobierno y la misma sociedad de seguro no saben del caso”, expresó la madre de la joven a las afueras de la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez.

La madre de Jessica cuestionó además el que las autoridades de la Fiscalía de la Mujer le querían prohibir colocar la imagen de su hija en las paredes exteriores del lugar, esto como parte de la protesta para dar con el paradero de su hija.

“¿Quién me lo va a impedir, me van a regañar? ¿Ustedes creen que a lo largo de 15 años no me hayan regañado? Este espacio es de nosotros para buscar y visibilizarlas. Queremos justicia, porque no sabemos nada de ella, que hagan realmente su trabajo”, agregó.

A las afueras del lugar se colocó la pesquisa en tamaño grande de Jessica, así como una manta donde se veía la copa del Mundial 2026, con la foto del rostro de Jessica.