Pone en marcha la UAT campamentos deportivos y culturales de verano 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el firme compromiso de estrechar el vínculo con la sociedad y fomentar el desarrollo integral de las nuevas generaciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha los Campamentos Deportivos y Culturales de Verano 2026, una iniciativa impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Este programa institucional, organizado por la Secretaría de Vinculación de la UAT, se desarrolla de manera simultánea, del 6 al 17 de julio, a través de los diferentes gimnasios multidisciplinarios ubicados en las sedes de Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Mante y Reynosa.

En este periodo, las instalaciones universitarias recibirán a cientos de niñas, niños y adolescentes, de entre 6 y 12 años, con el objetivo de brindarles un espacio seguro y dinámico que promueva la activación física, estimule la creatividad artística, fomente el cuidado de la salud y fortalezca los valores de convivencia armónica mediante el juego y el aprendizaje.

Para cumplir con esta meta, la casa de estudios despliega una infraestructura de primer nivel y personal capacitado que coordinará una diversidad de disciplinas como básquetbol, tae kwon do, judo, fútbol, tochito, voleibol, béisbol, tenis, gimnasia, jiu-jitsu, aikido y kung-fu; además de yoga, zumba, pilates, entrenamiento funcional, crossfit, step y steel combat.

De igual forma, el programa impulsa la expresión cultural y el esparcimiento a través de talleres de baile, arte, cine, manualidades, dibujo, pintura, ritmos latinos, canto y danza aérea; complementándose con visitas guiadas de esparcimiento, espacios de lecturas, encuentros educativos y diversas actividades lúdicas.

Con estas acciones, la gestión rectoral reafirma el sentido humano y la responsabilidad social de la UAT, consolidando a la Universidad como un motor de bienestar para las familias tamaulipecas.