Rector de la UAT presenta avances del Atlas de Riesgos ante el gobernador en la Mesa de Paz

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En un claro testimonio del compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con el bienestar y la seguridad de la sociedad, el rector Dámaso Anaya Alvarado participó este viernes en la reunión de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

Durante el encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), Dámaso Anaya presentó los significativos avances en la elaboración del Atlas de Riesgos Hidrometeorológicos, un proyecto que inicialmente dará cobertura a 33 municipios de la entidad.

El rector destacó ante los integrantes de la mesa que esta iniciativa se perfila como el estudio más completo y detallado desarrollado en la entidad en materia de prevención de riesgos por fenómenos climáticos.

Subrayó que, a través de la Dirección General Técnica y sus centros especializados, el Instituto de Geomática y Gestión Territorial, y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), la academia pone al servicio del estado metodologías de alta precisión y estudios de gran detalle territorial. Lo anterior permite realizar modelaciones sumamente realistas de inundaciones provocadas por lluvias, desbordamientos de ríos y lagunas, así como por marea de tormenta.

Con el desarrollo de este instrumento, la UAT aporta al Gobierno del Estado una herramienta indispensable para la planeación gubernamental y estratégica, la cual trasciende su valor como un logro estrictamente científico.

De acuerdo con lo expuesto por el rector en este encuentro, la implementación de este atlas facilitará la identificación precisa de las zonas con mayor vulnerabilidad dentro del territorio tamaulipeco, al tiempo que permitirá estimar de manera anticipada los posibles daños económicos y materiales asociados a distintos escenarios de inundación.

Asimismo, esta aportación de la máxima casa de estudios fortalecerá de manera sustancial las tareas conjuntas en materia de prevención y protección civil, robusteciendo los planes de mitigación ante contingencias climáticas.

El rector enfatizó que el proyecto desarrollado por investigadores de la UAT incorpora un profundo análisis de las localidades alejadas de las cabeceras municipales, ampliando significativamente la cobertura de la información y garantizando que el conocimiento científico respalde la toma de decisiones en favor de las comunidades más vulnerables de la entidad.

Con la presentación de este proyecto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su política institucional de poner la ciencia, la ingeniería y la investigación de vanguardia al servicio de la sociedad, contribuyendo directamente a salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias tamaulipecas.