Marco Antonio Vázquez Villanueva

En sus marcas, listos, fuera…

Al invitar a “definirse” a los funcionarios de su administración, es decir, a tomar una decisión entre mantenerse en el gobierno o renunciar para priorizar sus ambiciones políticas y personales intentando ser candidatos a un puesto de elección popular, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo de salida en la carrera por las presidencias municipales, las diputaciones locales y las diputaciones federales que se disputarán el próximo año.

Américo no pidió la renuncia de nadie, al contrario, les informó que aún falta más de un tercio de esta administración, quedan muchas cosas por hacer e incluso proyectos por afinar y llevar a cabo, como al buen entendedor pocas palabras, quienes cobran como funcionarios públicos debieron traducir el mensaje para entender que esos espacios no serán catapulta para candidaturas, porque no hay tiempo para distracciones.

Hay que celebrar la invitación que hace el gobernador a sus funcionarios, porque de esa manera se garantiza que no habrá dinero público para las campañas y que los pesos y centavos que administra se dirigirán conforme a los planes y programas establecidos.

Exacto, ahora tendremos que ver si los funcionarios con aspiraciones políticas son tan valientes como para renunciar a sus sueldos y a sus cargos que les dan poder y otras cositas.

Digo, nadie en su sano juicio renuncia a la comodidad de la nómina cuando todavía falta mucho tiempo para que se acabe la administración, es más, para que se lleguen los registros de candidaturas ante los órganos electorales.

Nomás como breviario cultural, para cumplir con el periodo constitucional que marca la ley faltan ocho largos meses, si mal no recordamos, esta exige la separación del cargo 90 días antes de la elección, lo que vendría siendo los últimos días de febrero o los primeros de marzo del 2027, haciendo cuentas, se perderían alrededor de ocho compes, el aguinaldo y demás prestaciones.

Existen todavía muchos inconvenientes más para los funcionarios que desean candidaturas, la apuesta, aunque parezca sencilla, resulta bastante arriesgada, porque la renuncia a un cargo en la administración pública no garantiza que llegarán al puesto que se desea, si tendrían que evaluar el riesgo.

Vaya, pudiera haber hombres o mujeres deseando contender por una alcaldía y que, al momento de emitirse las convocatorias, su partido defina que el candidato será para el género contrario, por poner un ejemplo burdo que puede presentarse, y todavía podrían registrarse casos y cosas peores, como el de los aspirantes que se quedaran fuera si hay una coalición con el Verde y el PT y estos partidos deciden siglar únicamente a los suyos, es decir, a quienes determinen sus cúpulas partidistas.

Agregue que pueden presentarse escenarios más complicados para los aspirantes, como ser derrotados en las encuestas por alguien más de su partido, parece increíble, pero las condiciones de competencia podrían permitirlo.

Y no crea que lo dicho por el gobernador Américo Villarreal a su equipo nació únicamente del deseo de conservar una administración competente para el cierre de su administración o de poner a prueba la lealtad de sus colaboradores, no, Quien Manda en el Estado es un hombre que lee bien la política, además conocer que su partido, Morena, ya establece como requisito para ser elegible a una candidatura estar separado de un cargo público antes de emitir convocatorias, por ejemplo, a quienes desean ser candidatos a gobernadores en los 17 estados que tendrán elecciones en 2027 ya les exigieron separarse de sus cargos desde hace un mes, y a quienes pretendan ser diputados federales les llegará la misma convocatoria en unos días más, se presume que para agosto tendrán definidas las listas de aspirantes, todos cumpliendo con ese requisito o, de lo contrario, quedando fuera de ellas.

Conclusión, Américo, hace algunos meses, cuando convocó a todos sus camaradas de partido a dejar de lado las ambiciones personales y realizar trabajo institucional, sin decirlo abrió la campaña rumbo a 2027, después, en otro evento partidista, hizo un llamado a la unidad, ahora, abiertamente, les abre la puerta para tomar decisiones, para definirse sobre si van a aspirar a un cargo o no, en pocas palabras, ya les gritó: “En sus marcas, listos, ¡fuera!”, lo que sigue es ver quién realmente tiene confianza en su trabajo y toma la palabra, y cuántos dejarán los rayones después de que harán cuentas sobre lo que dejarán de percibir desde el día en que renuncien hasta el primero de octubre, cuando tomen protesta en su nuevo cargo, digo, si es que los eligen candidatos y, además, si es que ganan la elección constitucional de junio del próximo año…

ANUNCIA AMÉRICO VILLARREAL REFORZAMIENTO DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA PARA EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO… Con motivo del periodo vacacional de verano 2026, el Gobierno de Tamaulipas reforzará el operativo de seguridad que se desplegó desde el pasado 9 de junio para recibir a las Heroínas y Héroes Paisanos y que, a la fecha, ha permitido el ingreso al país de más de 60 mil connacionales por la frontera tamaulipeca, sin que se haya registrado algún incidente. Ahora, además, el dispositivo se fortalecerá para brindar protección, asistencia y orientación a las y los paseantes que visiten el estado, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A su arribo a Palacio de Gobierno, luego de presidir la Mesa de Paz en las instalaciones del C3 de esta capital, el mandatario estatal indicó que se trabaja de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Protección Civil para garantizar las mejores condiciones de atención y asistencia, prevenir en la medida de lo posible los accidentes que pudieran registrarse en los sitios recreativos y playas, y permitir que las y los turistas disfruten plenamente de los principales atractivos del estado.

“Venimos de estar en la Mesa de Seguridad, atentos a las condiciones de esta área prioritaria para nuestra entidad y también a la organización de este periodo vacacional, como lo hemos venido haciendo, y decirles que se trata de un reforzamiento de las actividades que se vienen dando desde principios del mes y hasta el 9 de agosto, en el Operativo Héroes Paisanos”, expresó.

Agregó que, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Migración, más de 60 mil personas han utilizado la frontera de Tamaulipas para internarse a los estados del centro y sur del país. “Afortunadamente, hasta este momento no hemos tenido ningún percance ni hecho que lamentar dentro de nuestra entidad”, señaló.

Como parte del operativo para el periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública informó que mantiene el despliegue de 3 mil 500 elementos de la Guardia Estatal y de Tránsito Estatal en las principales carreteras de la entidad. Además, se fortalece la atención a los viajeros a través de las 25 Estaciones Seguras y de la presencia permanente de personal en las 11 delegaciones regionales y 43 coordinaciones municipales de la Guardia Estatal, ofreciendo apoyo, orientación, información y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante su recorrido.

Para garantizar la seguridad de las y los paseantes, también se trabaja de manera coordinada con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, la Armada de México, Tránsito Municipal, Cruz Roja, Ángeles Verdes y otras corporaciones.

UAT GARANTIZA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA CON DOCENTES DE ALTO NIVEL: DÁMASO ANAYA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene una alianza estratégica con el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, y una vinculación directa con el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), para orientar la investigación hacia el desarrollo regional con un profundo sentido humano y social.

En entrevista con medios de comunicación de Ciudad Victoria, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que esta estrategia fortalece la política institucional enfocada en la transformación educativa mediante la incorporación de docentes con perfil de doctorado adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Indicó que, contar con profesores de alto nivel garantiza a los estudiantes acceder, desde las aulas, a conocimientos vanguardistas y especializados de la mano de científicos universitarios, transformando así el modelo pedagógico tradicional en un motor de cambio real.

“Actualmente, los maestros que pertenecen al SNII están frente a grupo. Esto garantiza a los jóvenes el acceso a los conocimientos más recientes y a mejores herramientas para su formación”, afirmó el rector.

Subrayó que, alineada a los ejes del desarrollo estatal, la UAT se consolida como el pilar científico de la entidad, al concentrar a cerca de 470 de los 700 investigadores acreditados por el SNII en Tamaulipas. De esta forma, la producción científica universitaria se aplica directamente a resolver las problemáticas de los municipios, traduciéndose en bienestar social.

Finalmente, detalló que el fortalecimiento docente se acompaña de un programa de 25 000 certificaciones globales y microcredenciales, una herramienta institucional que busca elevar las competencias pedagógicas del profesorado y el perfil competitivo de los estudiantes.

ADQUIERE GOBIERNO DE VICTORIA MÁS EQUIPO PARA CONSERVACIÓN DE CALLES… Con una inversión de más de 2 millones 300 mil pesos, el gobierno de Victoria adquirió dos bacheadoras y equipo manual para reforzar el Programa de Conservación de Vialidades en calles y avenidas dañadas por las lluvias y el intenso tráfico vehicular.

El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, entregó las llaves de las unidades a operadores de la secretaría de Obras Públicas del Municipio, con la instrucción de su inmediata incorporación para duplicar las acciones de bacheo.

“Con apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos fortaleciendo la capacidad para responder más rápido, con mayor eficiencia y mejores resultados a las necesidades de nuestra gente”, señaló.

Con esta adquisición, la administración del alcalde Lalo Gattás refrenda su compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando por calles más seguras, mejoramiento de la imagen de la Capital y bienestar de sus habitantes.

Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas, indicó que con el nuevo y sofisticado equipamiento se atenderá en menor tiempo el pavimento dañado, priorizando vialidades de rutas escolares, transporte, comercio y hospitales.

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