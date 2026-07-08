Designa gobernador de Tamaulipas a Jesús Alejandro Rincón como titular de Relaciones Públicas
El gobernador Américo Villarreal Anaya designó este día al licenciado Jesús Alejandro Rincón Herrera como nuevo titular de la Dirección General de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, adscrita a la Oficina del Gobernador
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya designó este día al licenciado Jesús Alejandro Rincón Herrera como nuevo titular de la Dirección General de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, adscrita a la Oficina del Gobernador, y lo instruyó a fortalecer las acciones que permitan un trato directo con la población, así como canalizar sus peticiones y solicitudes que contribuyan a lograr el bienestar de las y los tamaulipecos.
Desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal ha dado atención prioritaria a las demandas y peticiones de la población que lo aborda de manera personal durante sus giras de trabajo, en eventos oficiales o en las instalaciones de Palacio de Gobierno.
Estas peticiones se canalizan a las diferentes dependencias del Estado para su seguimiento y la oportuna atención de las necesidades de la ciudadanía, por lo que la llegada del nuevo titular de esta dirección, permitirá redoblar esfuerzos y continuar impulsando las acciones de un gobierno humanista en todos los rincones del estado.