¡Aterriza el Tochito Miramar Fest 2026! Playa Miramar vivirá un torneo de otro mundo

Redacción Infonorte

La playa Miramar se convertirá en el escenario del torneo de tochito bandera más espectacular del sur de Tamaulipas con la celebración del Tochito Miramar Fest 2026, evento que reunirá a jugadores de todas las edades del 9 al 11 de octubre en un ambiente donde el deporte, la convivencia familiar y la diversión serán los grandes protagonistas.

Con una temática inspirada en el espacio y los extraterrestres, los organizadores presentaron oficialmente este certamen, que promete ofrecer una experiencia diferente para jugadores y aficionados, combinando la emoción del flag football con uno de los destinos turísticos más importantes del estado.

Durante tres días, Playa Miramar recibirá a equipos provenientes de distintos puntos del país, quienes competirán sobre la arena en diversas categorías infantiles y juveniles, además de las divisiones para adultos.

Las categorías convocadas son U-8, U-10, U-12, U-14, U-15 y U-17, mientras que en la rama abierta podrán participar equipos Libre Femenil, Libre Varonil y Libre Mixta.

Asimismo, el torneo contará con categorías Master Femenil y Master Varonil, pensadas para quienes desean seguir disfrutando de la competencia sin importar la edad.

Uno de los mayores atractivos del evento será la categoría Moms & Dad, creada para que madres y padres de familia también salten al emparrillado y formen parte de la fiesta deportiva, reforzando el carácter familiar que distingue al certamen.

Los organizadores señalaron que el Tochito Miramar Fest 2026 buscará consolidarse como uno de los eventos más importantes de flag football en playa del país, ofreciendo una combinación de competencia, turismo y entretenimiento en un entorno inigualable, apoyado por el alcalde de Madero Erasmo González Robledo.

Con el mar, la arena y el ambiente festivo como escenario, Ciudad Madero se alista para recibir una auténtica invasión deportiva que promete ser, literalmente, “de otro mundo”.