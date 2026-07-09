Marco Antonio Vázquez Villanueva

Muerto y enterrado…

A toro pasado, ya con números en la mano, hay que decir que en Tamaulipas todavía no nos cae el veinte de lo que ocurrió el domingo en la elección interna del PAN, por andar en el futbol, no lo celebramos lo suficiente, es más, ni siquiera lo hemos comprendido en su justa dimensión.

Deje trato de explicarme.

Cuando la Cuarta Transformación lanza misiles hacia Cabeza N es entendible, porque se trata de un enemigo político, de quien tramposamente les inventó delitos y los quiso meter al bote, por eso no tienen, ni deberían tener, ningún miramiento cuando descubren los saqueos realizados al erario y presentan denuncias y exhiben lo ladrones que fueron los del pasado.

Pero todo lo que de ahí se desprende, cada ataque en contra del exgobernador con olor a Morena, tiene, por fuerza, dos interpretaciones, por un lado, los que ven que por fin lo alcanza la justicia y le cobrará todo lo que hizo; por el otro, los que se empecinan en darle un sesgo político a las investigaciones en su contra, obvio, para el grueso de los tamaulipecos se trata de lo primero, nadie puede dudar que se robaron los recursos de las becas y las despensas, que se inventaron hospitales y hasta los equiparon ficticiamente para justificar dinero que todos suponemos dónde está, aunque la autoridad diga que lo sigue investigando.

Bueno, lo anterior, al igual que sus interpretaciones, es entendible porque se trata de la Cuarta Transformación contra un enemigo político, y la política es así, aunque no nos guste, pero el preámbulo solo sirve para dar contexto a algo que los tamaulipecos, le insisto, no hemos celebrado lo suficiente, la muerte y el entierro del cabecismo, de todo un movimiento que culminó con Francisco N en la gubernatura, de un cacicazgo de horca y cuchillo que ofreció vientos de cambio al pueblo y terminó dándole puros vientos intestinales, flatulencias, pues.

Y quienes le dieron la estocada final a Cabeza N no fueron los de Morena ni nada parecido a la Cuarta Transformación, el golpe, mortal por necesidad, se lo aplicaron los panistas, los de su partido, los azules le dijeron que no lo quieren, que apesta, que antes de seguir soñando con continuar regenteando al PAN por más tiempo debería atender las acusaciones en su contra y pagar sus culpas.

Mire, hoy los secuaces de Cabeza N acusan de todo a sus adversarios internos y, sin embargo, hay algo que nunca podrán explicar, ¿por qué los panistas, en más de un 75 por ciento, votaron en contra de su propuesta?

Ahí, en ese acto simbólico de rechazo en su partido, queda demostrado que Cabeza N es mucho peor de lo que le ha dibujado la Cuarta Transformación con las denuncias en su contra por el saqueo de los presupuestos que eran para darnos mejor seguridad pública, salud, educación, alimentación y bienestar, digo, para que no lo quieran ni quienes lo llevaron a la gubernatura, algo grave se ha detectado.

Lo más triste para los cabezones, o cabecistas, es que sus argumentos de que les hicieron trampa se mueren de forma inmediata porque, se supone, esa militancia que tiene el PAN ellos mismos la construyeron en cerca de doce años de mangonear ese partido.

Y todavía la derrota es más contundente cuando se analizan los números, ni siquiera fue cerrada la elección, si me apura, hasta se puede decir que a su candidata la llevaron solo a hacer el ridículo y a pelear una guerra que no le corresponde.

Le insisto, el problema no es que perdió Cabeza, sino la forma como perdió, el margen con el que perdió, porque tener en contra al 75 por ciento de la militancia del partido que le llevó al poder solo significa que avalan las acusaciones que le han presentado en la fiscalía anticorrupción, que consideran más que reales las denuncias que se han presentado en su contra y que lo pintan como un monstruo.

Para concluir, de verdad que los tamaulipecos no hemos valorado en su justa dimensión lo que ha hecho el PAN por nosotros, le ha dado una patada en el trasero a lo peor que hemos tenido como gobernante, a un liderazgo nefasto, tramposo, según los datos, a un saqueador y demás, para ponerle nombre y apellidos, el cabecismo, por obra y gracia de la militancia azul, por fin ha quedado muerto y enterrado y, créalo, de esa tumba ya no se levantan…

DESIGNA GOBERNADOR DE TAMAULIPAS A JESÚS ALEJANDRO RINCÓN COMO TITULAR DE RELACIONES PÚBLICAS, COMPROMISOS Y ATENCIÓN CIUDADANA… El gobernador Américo Villarreal Anaya designó este día al licenciado Jesús Alejandro Rincón Herrera como nuevo titular de la Dirección General de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, adscrita a la Oficina del Gobernador, y lo instruyó a fortalecer las acciones que permitan un trato directo con la población, así como canalizar sus peticiones y solicitudes que contribuyan a lograr el bienestar de las y los tamaulipecos.

Desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal ha dado atención prioritaria a las demandas y peticiones de la población que lo aborda de manera personal durante sus giras de trabajo, en eventos oficiales o en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Estas peticiones se canalizan a las diferentes dependencias del Estado para su seguimiento y la oportuna atención de las necesidades de la ciudadanía, por lo que la llegada del nuevo titular de esta dirección, permitirá redoblar esfuerzos y continuar impulsando las acciones de un gobierno humanista en todos los rincones del estado.

RECTOR DE LA UAT SUPERVISA AVANCES DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO VICTORIA… En un claro testimonio del compromiso con la excelencia educativa y la dignificación de los espacios universitarios, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, supervisó los avances de obras de modernización de diversos espacios académicos y de esparcimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV).

Acompañado por el director del plantel, Edy Izaguirre Treviño, e integrantes del cuerpo administrativo, el rector hizo un recorrido para conocer de primera mano los trabajos de remodelación de la biblioteca, un proyecto de gran relevancia que transformará por completo los servicios de consulta en beneficio de la comunidad académica y estudiantil.

Este espacio contará con cubículos equipados, salas de estudio grupal, áreas de lectura y zonas especializadas para el entorno digital y el desarrollo científico. Actualmente, su acervo histórico, compuesto por más de 30 000 volúmenes, es objeto de un riguroso proceso de descarte, vigencia y actualización que no se realizaba desde hace muchos años, preparando el terreno para una posterior fase de conectividad.

Como parte de la agenda, las autoridades universitarias recorrieron el área de la cafetería, que se encuentra en proceso de remodelación integral, que incluye la renovación de techos, pisos, mobiliario, aplicación de pintura y la reconfiguración de la recepción, convirtiéndola en un punto de sana convivencia y adecuado esparcimiento para la comunidad estudiantil.

Durante el recorrido, el rector aprovechó la oportunidad para saludar y dialogar directamente con los alumnos que cursan el periodo de verano, quienes expresaron su entusiasmo por las transformaciones que ya son visibles en el plantel, reconociendo de manera especial la instalación de nuevos espacios que mejoran su vida estudiantil cotidiana.

La Dirección de la Facultad destacó que la política rectoral busca garantizar que el paso de las y los jóvenes por las aulas de la UAT sea un proceso de formación dual, que equilibre la teoría con la práctica; y que, con el respaldo de las nuevas herramientas e instalaciones tecnológicas, el cuerpo docente disponga de entornos dignos para la investigación, la asesoría de tesis y el trabajo colegiado, lo que impactará positivamente en el salón de clases y en la producción científica.

Finalmente, se enfatizó que esta modernización responde a una profunda visión de pertenencia, ya que, por su ubicación estratégica, este plantel funciona como la gran puerta de entrada a todo el centro universitario, por lo que se busca que esta emblemática institución ofrezca un entorno presentable y armónico, garantizando el bienestar de las y los jóvenes que construyen su futuro en la máxima casa de estudios

GOBIERNO DE VICTORIA HACE EQUIPO CON ESTADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES LOCALES… Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local y generar más oportunidades para empresarios victorenses, el alcalde de Eduardo Gattás Báez asistió a la Feria de Proveedores Hecho en Tamaulipas, “Orgullo de Nuestra Tierra”

El evento, organizado por la Secretaría de Economía del gobierno del Estado, a cargo de Ninfa Cantú Deandar, contó con la participación de 30 emprendedores y empresas que expusieron y permitieron degustar a los asistentes sus variados productos.

“Esta feria demuestra que la mejor forma de impulsar nuestra economía es haciendo equipo. Reconozco el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, y la secretaría de Economía del gobierno del Estado, por impulsar y fortalecer esta iniciativa”, señaló.

En su intervención, reconoció la participación de la CANACO, CANIRC y directivos de cadenas comerciales la colaboran para hacer más grande a Tamaulipas, y la confianza de sus agremiados por apostarle a la Capital del Estado con inversión y generación de empleo.

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