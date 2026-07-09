“No tengo aspiraciones políticas, en ningún momento lo he buscado”, asegura el rector de la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

“Estoy enfocado cien por ciento al proyecto de crecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)”, aseguró el rector Dámaso Anaya Alvarado al destacar que la máxima casa de estudios del estado ha roto metas históricas en captación de matrícula, cobertura, infraestructura y otros rubros.

Al ser abordado por reporteros en el palacio de Gobierno de Tamaulipas, el rector rechazó tener aspiraciones políticas.

“En realidad, de temas políticos no hago comentarios. Estoy apegado a la Universidad. Desconozco ese tema. En ningún momento lo he buscado”, respondió.

Anaya Alvarado enfatizó que está enfocado en el proyecto de crecimiento de la UAT. “Estoy al cien por ciento dedicado a la Universidad, a lo académico, a la investigación, al avance de la Universidad. Eso es lo que quiero.

Estamos rompiendo récords cada año. Este año vamos a romper récord de jóvenes a los que estamos brindando la oportunidad de estudiar en los niveles de preparatoria y licenciatura. Estoy apegado en ese sentido a todo eso”, agregó.

El rector afirmó que la Universidad mantiene una relación sólida con el gobierno estatal y federal en materia presupuestal, y agregó que este 2026, la UAT recibió un presupuesto superior a 2 850 millones de pesos, con un 56 % proveniente de la federación y un 44 % del estado.

“Somos de las pocas universidades en el país donde el gobernador cumple con lo que corresponde. En otros estados hay problemas para pagar nómina; en Tamaulipas no sucede eso”, aseguró.

Dijo que, actualmente, la UAT cuenta con una plantilla de 2 mil 800 maestros, y se prepara para ampliar la cobertura educativa con los proyectos de nuevas preparatorias en diversas sedes de la entidad.