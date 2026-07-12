Cumple alcalde Lalo Gattás compromisos con la ciudadanía

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, continúa dando respuesta a compromisos ciudadanos recibidos en recorridos por colonias, área rural y audiencias de Día del Pueblo.

12 julio, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, continúa dando respuesta a compromisos ciudadanos recibidos en recorridos por colonias, área rural y audiencias de Día del Pueblo.

A través del área de Participación Ciudadana, recibió en su despacho a beneficiarios para hacer entrega de tinacos para almacenar de agua, impermeabilizante, pintura, enceres para cocina, entre otros artículos.

“Somos un gobierno cercano a la gente, que cumple cada petición que recibe y trabaja bajo la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya por el bienestar de los victorenses”, señaló.

Gattás Báez, destacó que el trabajo en territorio también le ha permitido atender peticiones de obras y acciones de vialidad, alumbrado público, agua potable, drenaje y servicios públicos con alta eficiencia en cada rubro.

12 julio, 2026
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