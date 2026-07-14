Activa alcalde Lalo Gattás operativo de seguridad de verano

Tendrá Victoria 350 elementos de seguridad vigilando en periodo vacacional.

14 julio, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para garantizar a victorenses y visitantes la tranquilidad necesaria durante este período vacacional, el alcalde Eduardo Gattás Báez puso en marcha al operativo Verano Seguro 2026 con la colaboración y apoyo de más de 350 elementos de las distintas fuerzas de seguridad.

En la explanada del Paseo José Méndez, el alcalde y su esposa Lucy de Gattás dieron el banderazo oficial a las actividades, junto a representantes de las áreas de seguridad federal, estatal y municipal, cámaras empresariales y autoridades educativas.

Para que Victoria cuente con un verano seguro este 2026 habrá suficiente presencia en calles y rondines de vigilancia en centros comerciales, cajeros automáticos, centros turísticos, escuelas y lugares de mayor concentración, coincidieron representantes de las fuerzas de seguridad participantes.

En este operativo que fortalecerá la prevención, la coordinación y la tranquilidad de las familias lo integran más de 350 elementos del 77 Batallón de Infantería, Guardia Nacional, SEMAR, FGR, SSP Estatal, Guardia Estatal, FGJT, Protección Civil Estatal y Municipal, Tránsito Estatal y Municipal

Gattás Báez exhortó a la ciudadanía cuidar a la familia evitando manejar en estado de ebriedad y respeto a reglamentos e indicaciones de las fuerzas de seguridad, además anunció que habrá centros de comando de apoyo a la población; la mesa de seguridad municipal se mantendrá en sesión permanente.

14 julio, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Integra UAT a la academia con el sector productivo para fortalecer clústeres regionales

14 julio, 2026

Garantiza Salud servicios médicos y vigilancia sanitaria durante vacaciones

14 julio, 2026

Fortalece rector perfil profesional de estudiantes de la UAT ante la SCJN

14 julio, 2026

Consolida UAT calidad en la enseñanza de idiomas para la niñez y adolescencia

12 julio, 2026
Botón volver arriba