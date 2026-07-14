Activa alcalde Lalo Gattás operativo de seguridad de verano

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para garantizar a victorenses y visitantes la tranquilidad necesaria durante este período vacacional, el alcalde Eduardo Gattás Báez puso en marcha al operativo Verano Seguro 2026 con la colaboración y apoyo de más de 350 elementos de las distintas fuerzas de seguridad.

En la explanada del Paseo José Méndez, el alcalde y su esposa Lucy de Gattás dieron el banderazo oficial a las actividades, junto a representantes de las áreas de seguridad federal, estatal y municipal, cámaras empresariales y autoridades educativas.

Para que Victoria cuente con un verano seguro este 2026 habrá suficiente presencia en calles y rondines de vigilancia en centros comerciales, cajeros automáticos, centros turísticos, escuelas y lugares de mayor concentración, coincidieron representantes de las fuerzas de seguridad participantes.

En este operativo que fortalecerá la prevención, la coordinación y la tranquilidad de las familias lo integran más de 350 elementos del 77 Batallón de Infantería, Guardia Nacional, SEMAR, FGR, SSP Estatal, Guardia Estatal, FGJT, Protección Civil Estatal y Municipal, Tránsito Estatal y Municipal

Gattás Báez exhortó a la ciudadanía cuidar a la familia evitando manejar en estado de ebriedad y respeto a reglamentos e indicaciones de las fuerzas de seguridad, además anunció que habrá centros de comando de apoyo a la población; la mesa de seguridad municipal se mantendrá en sesión permanente.