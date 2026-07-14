Ciudad Victoria: Llega programa de bacheo a colonias Lucio Blanco y Emilio Caballero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Cuadrillas del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos, de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria, llevaron a cabo este martes acciones de bacheo en las colonias Lucio Blanco y Emilio Caballero.

Repararon tramos de la superficie de rodamiento dañada en la calle Instituto Literario y acceso al 77 Batallón, para mejorar el acceso en beneficio de habitantes, servidores públicos que laboran en edificios gubernamentales y operadores del transporte público.

Este día, se continúo con trabajos de bacheo en la calle Lauro Aguirre, entre Michoacán y Epigmenio García, y calle Luis Torres Vázquez, entre 10 y 13, del fraccionamiento Valle de Aguayo; así como reposición de asfalto en zanjas de la calle 29 y 30 Abasolo en la colonia Miguel Alemán.

La jornada, concluyó con la atención de reportes ciudadanos de rastreo, nivelación y limpieza en la avenida Las Torres de la colonia Tamaulipas, y calles Cañón del Novillo, Vicente Juárez, Niño Artilleros, Unidos Venceremos y La Peñita de la colonia Chapultepec.