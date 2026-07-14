Estudiantes de excelencia de la UAT concluyen estancia en el Órgano de Administración Judicial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, estuvo presente en la ceremonia de clausura de la estancia académica que realizaron seis estudiantes de excelencia de la UAT en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), en el marco del convenio de colaboración celebrado entre ambas instituciones.

El evento que se llevó a cabo este martes, en la Ciudad de México, fue encabezado por la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización, y contó con la asistencia de titulares de las comisiones de este organismo perteneciente al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Hoy no solo entregamos constancias, celebramos el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de una juventud que se prepara para fortalecer el Estado de Derecho y construir un mejor futuro para nuestro país”, expresó el rector Dámaso Anaya en su mensaje.

Señaló que hace apenas dos meses se firmó el convenio que abrió nuevas oportunidades para la comunidad estudiantil de la UAT, reiterando que: “la firma representó el inicio de una alianza estratégica entre dos instituciones convencidas de que la educación y la justicia son pilares indispensables para el desarrollo de México”.

Más adelante, destacó su agradecimiento al Mtro. Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial y a la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres, por su confianza, apertura y disposición para recibir a las y los estudiantes de la UAT, subrayando que su acompañamiento permitió que esta experiencia trascendiera el aula y se convirtiera en una verdadera formación profesional.

Añadió el rector que la UAT seguirá fortaleciendo alianzas que acerquen a los alumnos a escenarios reales de aprendizaje, “porque estamos convencidos de que la educación de calidad se construye con la academia y con las instituciones que trabajan de manera coordinada en beneficio de la sociedad”, concluyó.

Por su parte, la Dra. Xóchitl Hernández dijo que la presencia del rector Dámaso Anaya da cuenta del interés compartido por fortalecer la vinculación entre la academia y el Poder Judicial de la Federación, lo que ha permitido generar esta colaboración y contribuir con acciones para la formación de las nuevas generaciones de juristas.

Asimismo, felicitó a los seis estudiantes que concluyen su estancia académica, señalando que cada una y cada uno representa no solo a su facultad, sino también el talento, la disciplina y la esperanza de una generación que se está formando para servir a México desde el derecho, desde la justicia y desde las instituciones.

En el evento estuvieron presentes los directores de las facultades de Derecho de la UAT, Edy Izaguirre Treviño (Victoria), Elda Ruth de los Reyes Villarreal (Tampico) y René Adrián Salinas Salinas (Nuevo Laredo).

Recibieron su reconocimiento los alumnos: Juan José Olvera del Ángel, Gabriela Sofía Rodríguez Morales, Kevin Gallegos Zúñiga, Jenifer Cristal Maravilla Robles, Antonio Rodríguez Vázquez y Regina Citlalmina Lomelí Oport, quienes, a través de un video, dieron testimonio de su estancia de un mes en la que vivieron experiencias que fortalecieron su vocación jurídica.

También se contó con la presencia de la Mtra. Catalina Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales; la Mtra. Surit Berenice Romero Domínguez, presidenta de la Comisión de Adscripción; y el Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez, presidente de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo.