Marco Antonio Vázquez Villanueva

Malas noticias para la oposición…

Una vieja canción de aquellos días de la llamada ola del rock en tu idioma describía con precisión a este México lindo y querido: “Es mágico este lugar; entre más pobreza hay, más alegría se ve… el circo es esta ciudad”. Y le detallo.

Resulta que el INEGI dio a conocer este martes 14 de julio del 2026 su reporte de la Encuesta Nacional sobre Bienestar Autorreportado y sí, la gente afirma vivir feliz, y en niveles muy altos, más si se toma en cuenta lo que se percibe en las redes sociales.

Si usted quiere, son aspectos relacionados con el bienestar subjetivo, de percepción, pues, pero los datos distan mucho de lo que pensábamos.

Por eso le digo que este México es mágico, las evaluaciones resultaron por encima de ocho en casi todas las variables, de 10 posible y se preguntó de todo: relaciones personales, ocupación, vivienda, estado de salud, logros en la vida, perspectivas y hasta el nivel de vida, las respuestas nos dibujan una sociedad feliz, satisfecha o moderadamente satisfecha en su gran mayoría, en 9 de cada 10 personas.

“De la población de 18 años y más, 59.8 % se ubicó en las calificaciones de totalmente satisfecha; 31.4 %, en moderadamente satisfecha; 7.0 %, en poco satisfecha, y 1.8 %, en nada satisfecha.

“Según sexo, entre las personas que respondieron estar totalmente satisfechas con la vida, el mayor porcentaje respondió que le fue fácil o muy fácil cubrir los gastos del mes: 70.6 correspondió a mujeres y 71.5, a hombres. Para las personas que reportaron dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos, el porcentaje fue menor”.

Por supuesto que la encuesta revela otros datos, los que no son tan buenos.

“Un 57.1 % de la población de 18 años y más reportó haber experimentado al menos un evento negativo en los últimos 12 meses. Entre estos están haber perdido una parte importante de los ingresos, quedarse sin empleo, ser rechazado para un trabajo, recibir el diagnóstico de alguna enfermedad viral o haber sufrido un accidente, entre otras situaciones. A las mujeres correspondió 56.5 % y a los hombres, 57.8 %”.

TAMAULIPAS, DE LO MÁS FELIZ… “Las entidades federativas con los promedios más altos de satisfacción con la vida fueron Coahuila (8.85), Tamaulipas (8.79), Durango (8.78), Sinaloa (8.77) y Baja California Sur (8.77). En contraste, los promedios más bajos se registraron en Oaxaca (8.32), Tabasco (8.37), Michoacán (8.48), Guerrero (8.51) y Zacatecas (8.51)”.

Así es este México, que deja claro que casi está a gusto del todo, aunque quizá sea feliz por pura naturaleza y no necesariamente por el trabajo de los políticos.

Sí, hay que decir que el pueblo es feliz y en gran parte es porque este México aprendió a reírse de sus tragedias, a burlarse de la desgracia, por ello también está siendo muy preciso al señalar que aún faltan cosas por hacer, como evitar que casi seis de cada diez personas hayan vivido una desgracia o padecido problemas relacionados con la salud, la seguridad y otros temas.

Ahora se preguntará usted por qué son malas noticias para la oposición, se lo responderé de la manera más sencilla: está comprobado, incluso por diversas encuestas, que lo que suele sacar a los partidos del gobierno es el hartazgo social, la infelicidad, el coraje, existe la certeza de que muy pocos votan porque se sientan felices o por un proyecto de gobierno, en cambio más del 70 % lo hace por enojo, por castigar con su voto a los gobiernos y favorecer a quien parezca representar una verdadera oposición, ahí está el detalle, los opositores no encontrarán eco ni quien los respalde en las urnas a la hora buena.

Y sí, definitivamente, en ese aspecto los opositores en Tamaulipas deben estar todavía más preocupados, regrese la lectura unos párrafos, ahí donde se mencionan los estados con mayor satisfacción con la vida. El primero es Coahuila; el segundo, Tamaulipas, para ás datos, resulta que este año hubo elecciones en la primera entidad y el partido en el gobierno lo ganó todo, en castellano, eso significa que Morena en Tamaulipas, si no sufre contratiempos de aquí a la elección de 2027, también podría barrer con sus adversarios políticos o eso es lo que puede esperarse de acuerdo con esta encuesta, siempre y cuando las condiciones no cambien de aquí a entonces.

Para concluir, son malas noticias para la oposición, los infiernos que ha creado en las redes sociales no han sido efectivos, o al menos no lo han sido hasta ahora, la gente sigue feliz o se reporta feliz y, créalo, eso sí se refleja en los votos, más en los resultados que normalmente, en estas condiciones, favorecen a los gobiernos…

FORMALIZA RECTOR DE LA UAT CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SALUD EMOCIONAL Y PSICOLOGÍA… Dámaso Anaya presentó oficialmente a la titular de esta nueva instancia que, a través del Ecosistema Institucional de Salud Mental y Bienestar Universitario, estará enfocada, en su primera etapa, en la comunidad estudiantil.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, formalizó la creación de la Dirección de Salud Emocional y Psicología, una nueva instancia estratégica cuyo propósito es diseñar, coordinar e impulsar las políticas institucionales orientadas a la promoción del bienestar, la prevención de riesgos psicosociales y el fortalecimiento de la salud emocional en la Universidad.

En el marco de la Décima Octava reunión del Colegio de Directores, el rector presentó oficialmente a la Dra. Lorena Alicia Medina López como titular de esta área, destacando su trayectoria profesional como psicóloga, investigadora y docente universitaria con amplia experiencia en salud mental, desarrollo humano y gestión institucional.

Por su parte, al asumir la responsabilidad de conducir este nuevo proyecto estratégico para la máxima casa de estudios del estado, la Dra. Medina López subrayó el objetivo de impulsar el Ecosistema Institucional de Salud Mental y Bienestar Universitario, un modelo de gestión integral que articula acciones de promoción del bienestar, prevención, atención institucional, formación y capacitación, investigación aplicada, generación de información estratégica y vinculación con instituciones especializadas, bajo un enfoque estrictamente preventivo, interdisciplinario y basado en evidencia.

De acuerdo con el plan institucional, la implementación de este proyecto se realizará de manera gradual y progresiva. En una primera etapa, las acciones estarán dirigidas a la población estudiantil, con el propósito de fortalecer los factores protectores, favorecer la permanencia escolar, contribuir de manera directa al éxito académico y atender oportunamente las necesidades relacionadas con la salud emocional de los jóvenes en las aulas.

Conforme consolide su estructura organizacional y capacidad operativa, esta nueva área ampliará su cobertura para desplegar programas, talleres y estrategias dirigidas al personal académico y administrativo, garantizando un beneficio integral para todo el personal de la institución.

Con esta iniciativa de vanguardia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el fortalecimiento de una comunidad universitaria más saludable, resiliente, incluyente y socialmente

CON BACHEO, REHABILITAN RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VICTORIA…. Con la disminución del tráfico vehicular por el inicio del periodo vacacional en instituciones educativas y de gobierno, el Ayuntamiento de Victoria intensificó el programa de bacheo en avenidas y colonias de la Capital.

Cuadrillas de Obras Públicas del Municipio restauraron el pavimento dañado en la ruta de transporte público trazada sobre el bulevard Praxedis Balboa, de Fidel Velázquez a la avenida Tenochtitlan que conecta con la Torre Bicentenario de Gobierno.

El programa de hoy miércoles, incluyó el bulevard Emilio Portes Gil, de la calle Zeferino Fajardo a libramiento de Naciones Unidas; así como la reposición de pavimento asfáltico en el 28 y 29 Abasolo en zanjas que realizó la COMAPA por trabajos de sustitución de líneas de agua.

Con trabajos de rastreo, limpieza y nivelación se mejoro la movilidad en área verde y calle Escuela Anexa de la colonia Emilio Caballero, calle Hidalgo de la Miguel Alemán y camino del ejido Fuerte de Portes Gil.

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