Formaliza rector de la UAT creación de la Dirección de Salud Emocional y Psicología

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, formalizó la creación de la Dirección de Salud Emocional y Psicología, una nueva instancia estratégica cuyo propósito es diseñar, coordinar e impulsar las políticas institucionales orientadas a la promoción del bienestar, la prevención de riesgos psicosociales y el fortalecimiento de la salud emocional en la Universidad.

En el marco de la Décima Octava reunión del Colegio de Directores, el rector presentó oficialmente a la Dra. Lorena Alicia Medina López como titular de esta área, destacando su trayectoria profesional como psicóloga, investigadora y docente universitaria con amplia experiencia en salud mental, desarrollo humano y gestión institucional.

Por su parte, al asumir la responsabilidad de conducir este nuevo proyecto estratégico para la máxima casa de estudios del estado, la Dra. Medina López subrayó el objetivo de impulsar el Ecosistema Institucional de Salud Mental y Bienestar Universitario, un modelo de gestión integral que articula acciones de promoción del bienestar, prevención, atención institucional, formación y capacitación, investigación aplicada, generación de información estratégica y vinculación con instituciones especializadas, bajo un enfoque estrictamente preventivo, interdisciplinario y basado en evidencia.

De acuerdo con el plan institucional, la implementación de este proyecto se realizará de manera gradual y progresiva. En una primera etapa, las acciones estarán dirigidas a la población estudiantil, con el propósito de fortalecer los factores protectores, favorecer la permanencia escolar, contribuir de manera directa al éxito académico y atender oportunamente las necesidades relacionadas con la salud emocional de los jóvenes en las aulas.

Conforme consolide su estructura organizacional y capacidad operativa, esta nueva área ampliará su cobertura para desplegar programas, talleres y estrategias dirigidas al personal académico y administrativo, garantizando un beneficio integral para todo el personal de la institución.

Con esta iniciativa de vanguardia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el fortalecimiento de una comunidad universitaria más saludable, resiliente, incluyente y socialmente responsable.