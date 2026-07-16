Lomelí exige solución inmediata a la crisis del agua en Guadalajara; rechaza privatización y deuda de órgano operador

Redacción Infonorte

Guadalajara, Jalisco.— El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, aseguró que la crisis del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara continúa afectando a miles de familias y exigió al Gobierno de Jalisco, al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y a los municipios involucrados implementar medidas inmediatas, verificables y transparentes para garantizar el acceso a agua limpia y segura.

En una declaración pública, el legislador señaló que, una vez concluida la actividad mundialista, que colocó a Guadalajara en el escaparate internacional, persiste un problema cotidiano para la población tapatía: el suministro de agua con mala calidad.

“El Mundial pasa; el compromiso con la ciudad se queda”, expresó al señalar que, mientras la ciudad mostró capacidad de organización durante los eventos deportivos, miles de familias siguen enfrentando agua turbia, con olores y sin la certeza de que sea apta para el consumo o el uso doméstico.

Lomelí sostuvo que la contaminación del agua en la capital jalisciense trasciende el ámbito técnico y representa un problema que impacta directamente la economía y la salud de los hogares.

“La gente necesita agua de buena calidad hoy. No mañana, no después de otro diagnóstico, no después de otra protesta. Hoy”, afirmó.

El senador atribuyó la situación a una falta de planeación, mantenimiento e inversión en la infraestructura hidráulica, además de cuestionar que las acciones emprendidas por el gobierno estatal hayan ocurrido únicamente después de las protestas ciudadanas.

A su juicio, el relevo de funcionarios dentro del organismo operador no resolverá el problema de fondo. “Cambiar funcionarios puede reconocer una crisis, pero no la resuelve. Cambiar nombres no limpia el agua”, sostuvo.

Cuestiona deuda y participación privada

Carlos Lomelí también criticó la propuesta del Gobierno de Jalisco de recurrir a financiamiento para atender la problemática del sistema hidráulico y advirtió sobre la posibilidad de ampliar la participación de empresas privadas en la operación del servicio.

Consideró que quienes administraron el sistema y permitieron el deterioro de la infraestructura difícilmente podrán resolver ahora la crisis mediante un endeudamiento millonario.

Asimismo, comparó esa estrategia con procesos de concesión de servicios públicos realizados durante administraciones anteriores y advirtió que ello podría convertir el abastecimiento de agua en un negocio privado.

“No se trata de negar que la infraestructura hidráulica necesita inversión; se trata de exigir fundamentos para concluir que una deuda es la solución y de evitar que un derecho se convierta en negocio de unos cuantos”, señaló.

Presenta exigencias al Gobierno de Jalisco

Como parte de su posicionamiento, el senador presentó una serie de acciones que, dijo, deberían implementarse de manera inmediata para atender la contingencia.

Entre ellas propuso publicar diariamente un mapa de las colonias afectadas por agua turbia, malos olores, sedimentos o baja presión; establecer un monitoreo independiente de la calidad del agua con participación de universidades y laboratorios externos; garantizar el suministro mediante pipas o puntos de abastecimiento mientras se corrigen las fallas; transparentar las bitácoras de mantenimiento de plantas, pozos y redes hidráulicas; presentar un calendario público de rehabilitación de infraestructura; informar sobre inspecciones y sanciones contra quienes contaminen las fuentes de abastecimiento, y rendir informes públicos semanales sobre los avances.

Lomelí sostuvo que las familias con menores recursos son las más afectadas por la crisis, ya que muchas no tienen posibilidad de adquirir filtros, comprar agua embotellada de manera permanente o almacenar agua en sus viviendas.

Finalmente, llamó a que las decisiones sobre el futuro del sistema hidráulico se tomen con transparencia, estudios públicos y participación ciudadana.

“Guadalajara brilló ante el mundo. Ahora tiene que funcionar para su gente”, concluyó.