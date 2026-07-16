Pide Guardia Estatal Cibernética extremar precauciones al contratar paquetes vacacionales en línea

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido al auge de la contratación de paquetes vacacionales vía internet, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Guardia Estatal Cibernética, enfatizó el llamado a extremar precauciones e implementar la “confianza cero” al momento de contratar paquetes vacacionales por este medio.

Luis Armando Marín, encargado de la Guardia estatal Cibernética destacó la importancia de verificar que las empresas cuenten con registro ante la Secretaría de Turismo, sin embargo, debido a que algunos de estos fraudes surgen a partir de páginas clonadas de agencias reales.

“En estas páginas falsas, te van a engañar, van a aplicar ingeniería social, en la cual te van a mandar documentos falsos que van a acreditar su función como empresa que vende servicios turísticos, por ello es importante el desconfiar”, manifestó.

Algunas señales para identificar estos sitios son: publicidad con precios demasiado bajos y dominios mal escritos o con caracteres extraños; asimismo, refirió que en el primer semestre del presente año se registraron tres casos referentes a fraudes en viajes todo incluido, en contraste con los nueve registrados en la segunda mitad del 2025, cifras que reflejan el aumento del civismo digital en la entidad.

A las personas que deseen recibir una orientación antes de realizar alguna transacción, les exhortó a comunicarse al 911, 089 o la línea directa: 834 318 6232 extensión: 16099 o a las páginas oficiales de Facebook e Instagram: Guardia Estatal Cibernética.