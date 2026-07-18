Programa de Turismo Social lleva a adultos mayores a pasear a El Chorrito en Hidalgo, Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Hidalgo, Tamaulipas.– Como parte del Programa de Turismo Social, 40 adultos mayores de Padilla, en situación de vulnerabilidad disfrutaron de una jornada de recreación, convivencia y turismo religioso en Hidalgo, Tamaulipas, donde se encuentra la Virgen Monumental de El Chorrito, informó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

“Como parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, en un trabajo coordinado entre el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, y la Secretaría de Turismo, se sigue fortaleciendo el Programa de Turismo Social, que permite a las personas más vulnerables viajar, conocer y disfrutar las bellezas de Tamaulipas de forma totalmente gratuita”, explicó el funcionario.

En esta ocasión, el grupo disfrutó de un programa integral que incluyó traslados seguros, alimentación y actividades especialmente adaptadas a sus necesidades.

Las y los participantes recorrieron la plaza principal de Hidalgo, visitaron la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, el Ojo de Agua y la Virgen Monumental de El Chorrito, además de otros atractivos del municipio.

A través de visitas guiadas y actividades culturales, no solo se resaltó el profundo valor espiritual del lugar, sino también sus riquezas naturales y su patrimonio histórico. Con ello, se impulsa el turismo religioso y se promueven los tesoros que resguarda el municipio de Hidalgo, refirió el funcionario estatal.

Finalmente, Hernández Rodríguez destacó que, más allá de los sitios visitados, la experiencia permitió fortalecer la convivencia entre las y los asistentes, mediante momentos de alegría, reflexión y compañerismo que hicieron de esta jornada una experiencia inolvidable.