Sheinbaum acudirá a la final del Mundial en Nueva York

AGENCIAS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistirá este domingo a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido como MetLife Stadium, por invitación del presidente Donald Trump, informó este viernes.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos, va a estar también el ministro (de Canadá Mark) Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalle (para informar)”, dijo la mandataria federal en breve entrevista con medios de comunicación.

Al término de presidir el Programa de Vivienda para el Bienestar Entrega de Escrituras en Playa del Carmen, la Jefa del Ejecutivo indicó que viajará mañana sábado 18 de julio por la tarde y regresará a México el lunes 20 de julio, aunque no precisó si habrá conferencia matutina ese día. El partido entre España y Argentina unirá a los tres mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos por segunda vez.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo realizó una quiniela a mano alzada entre los reporteros y medios de comunicación presentes y declinó decir qué equipo prefiere que gane:

“No, eso ya saben acá los compañeros que nos reunimos en la Ciudad. Que gane el mejor. Ya hicimos nuestra quiniela. A ver, vamos a hacer la quiniela aquí.

Bueno, gana en la popularidad de las y los reporteros de Quintana Roo y de nacionales que vinieron a “La mañanera” el día de hoy: el favorito es España”, dijo.

Sheinbaum cancela actividades públicas

De acuerdo con la agenda pública de la mandataria federal, para este sábado 18 de julio no habrá actividades públicas programadas.

En días pasados, se había informado que mañana a las 16:30 horas, la presidenta Sheinbaum Pardo encabezaría el Programa de Vivienda para el Bienestar “Desarrollo Arcos Paraíso”, en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo.

Mientras que el domingo 19 de julio se llevaría a cabo una conferencia de prensa sobre el sargazo en la estación del Tren Maya Cancún Aeropuerto, en Benito Juárez, Quintana Roo. Ambas actividades fueron canceladas por su visita a Estados Unidos para atender la invitación del presidente Donald Trump y disfrutar el último partido del Mundial 2026.