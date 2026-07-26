Estudiantes de la UAT transforman plaga en alimentación animal de alto valor nutricional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsa proyectos científicos con un alto impacto social, ambiental y económico como parte de una transformación educativa donde la ciencia sale de la institución al territorio para resolver las necesidades de la sociedad.

Reafirmando este compromiso, estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante (UAM Mante) desarrollaron un proyecto de innovación agroalimentaria que transforma al pez diablo, una especie invasora, en bloques nutricionales para ganado y alimento húmedo para gatos.

Esta iniciativa atiende una severa crisis ecológica y económica que afecta a los pescadores artesanales de la región de El Mante, pues el pez diablo representa una grave plaga biológica, ya que, al carecer de depredadores naturales, su proliferación desplaza a las especies nativas, mermando significativamente los ingresos de los pescadores locales.

Frente a este escenario, los estudiantes de Contaduría Pública, Adrián Hernández Nieto, Sebastián Fernández Rivera y Judith de León Sánchez, asesorados por el Dr. Alejandro Trujillo Jiménez, diseñaron un método de procesamiento viable y seguro.

El proceso consistió en recolectar ejemplares de pez diablo y someterlos a una cocción controlada para conservar sus propiedades nutricionales. Posteriormente, los filetes se mezclaron con zanahoria y chayote para elaborar un alimento húmedo óptimo para felinos; el resto se pulverizó en harina para integrarse a una mezcla balanceada con melaza, sales minerales y maíz, consolidando bloques sólidos para el ganado.

Las pruebas experimentales arrojaron resultados contundentes, pues el alimento para gato tuvo una aceptabilidad inmediata y el ganado ovino complementado con el bloque nutricional de la UAT registró un incremento de peso de 10 kg en solo diez días, superando de manera sobresaliente los 3.5 kg del ejemplar bajo dieta regular.

La trascendencia de esta investigación valió para que la delegación de la UAM Mante obtuviera el tercer lugar en la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas (FECIT) 2026 dentro de la categoría Agroindustria y Alimentos.