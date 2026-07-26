Incendios forestales arrasan España y Francia

AGENCIAS

Los incendios arrasaban el sábado en Francia y España, con nuevas evacuaciones ordenadas por la noche cerca de Burdeos y al oeste de Madrid, metrópolis confrontada al “peor” fuego de su historia.

Más de 260 mil “refugiados del fuego” han sido evacuados en Francia y las cercanías de la capital española.

En el oeste de la región de Madrid dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25 mil hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y más de 60 mil personas (una cifra revisada a la baja) se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el “peor de la historia” en la región madrileña.

A última hora del sábado, el Ministerio del Interior de España anunció una serie de nuevas evacuaciones mientras los incendios forestales arrasaban cerca de Madrid, incluida la provincia de Toledo, al suroeste de la capital española.

“La situación es compleja”, declaró a la prensa el ministro español Fernando Grande-Marlaska. “Las condiciones meteorológicas, como han visto a lo largo del día, no han ayudado en absoluto. La noche que tenemos por delante no se presenta favorable; no será fácil para nosotros”, advirtió.

Evacuaciones por incendios en Madrid

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan a municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

“Pensé que se iba a incendiar todo, la casa, todo. Ya había alistado una maleta para cosas básicas”, contó la peruana Jacqueline Villafranca, de 38 años, que el viernes fue evacuada de la localidad de Navalagamella (3 mil habitantes) y trasladada en autobús junto a su marido y sus dos hijas, de 16 y 2 años, al municipio madrileño de Alcobendas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la “prioridad” es “salvaguardar vidas”.

La situación “sigue siendo compleja” porque “las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos”, agregó.

El gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2 mil personas estaban siendo atendidas en 14 centros de urgencias.