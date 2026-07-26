Mantiene gobierno de Victoria asistencia social

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde Lalo Gattás hizo una entrega más de apoyos a la ciudadanía como parte de las acciones del Gobierno Municipal para atender y resolver peticiones de las familias victorenses.

En su despacho, recibió a habitantes de distintas colonias que recibieron el beneficio de tinacos, sillas y material para vivienda solicitadas a través del área de Participación Ciudadana y jornadas de Día del Pueblo.

Gattás Báez destacó que la entrega de apoyos es permanente y se realiza con transparencia, sin intermediarios y dando prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación vulnerable.

El gobierno de Victoria mantiene la atención a la ciudadanía en las oficinas de Bienestar Social y audiencias públicas para solicitar apoyo o información de programas asistenciales.