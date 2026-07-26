PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo

AGENCIAS

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reaccionó a la demanda del expresidente de México (2000-2006), Vicente Fox, y de cuatro exgobernadores panistas con la finalidad de que el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por posible huachicol fiscal se apegue al derecho.

A través de sus redes sociales expresó que “Hacemos nuestro el llamado que hacen los Gobernadores y Presidente del Cambio en México en defensa del Estado de derecho, las garantías constitucionales y la dignidad de Ruffo Appel”.

“Nadie está por encima de la ley pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución”, declaró el líder panista.