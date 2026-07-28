Ciudad Victoria: Refuerza Gobierno de Victoria programa de bacheo durante el periodo vacacional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Aprovechando la disminución del flujo vehicular durante el periodo vacacional, el Gobierno de Victoria reforzó el programa de rehabilitación de vialidades con la incorporación de una cuadrilla adicional de bacheo para acelerar la atención de calles y avenidas en distintos sectores de la ciudad.

Por instrucción del presidente municipal Lalo Gattás, la Secretaría de Obras Públicas mantiene de manera permanente las labores de conservación de la carpeta asfáltica, priorizando las vialidades con mayor aforo vehicular para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

En los últimos días, los trabajos se realizaron en la calle Matamoros, entre las calles 25 y 27 de la colonia Héroe de Nacozari; en el bulevar Praxedis Balboa, del tramo comprendido entre la avenida Carlos Adrián Avilés y el acceso al recinto ferial; así como en el libramiento Emilio Portes Gil, entre la avenida Zeferino Fajardo y el libramiento Naciones Unidas, y en la calle Águila Azteca, entre las avenidas Pajarito y 16 de Septiembre.

El Gobierno Municipal continuará esta semana con el programa de conservación de vialidades en diversos sectores de la capital, por lo que exhorta a los automovilistas a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que participa en las labores.