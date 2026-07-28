Gradúa DIF Tamaulipas a más de 2 mil 850 niñas y niños de educación preescolar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, celebró la graduación de 2 mil 856 niñas y niños que concluyeron su educación preescolar, quienes recibieron certificados para incorporarse al nivel de educación primaria y continuar con su formación académica.

Del total de graduados, 2 mil 494 pertenecen a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), un modelo educativo que brinda servicios educativos y asistenciales para promover el desarrollo integral de la niñez en 30 municipios del estado. A través de 157 centros, se ofrece atención integral a niñas y niños de entre 3 años y 5 años con 11 meses de edad.

Asimismo, 142 estudiantes concluyeron sus estudios en los Centros de Cuidado Diario Infantil (CECUDI). Actualmente, el estado cuenta con nueve centros de este tipo, donde durante el último año se brindó atención a 694 niñas y niños. Tres de estos espacios son operados directamente por el Sistema DIF Tamaulipas, en los que además se otorgaron 125 mil 774 raciones alimenticias como parte de los servicios que favorecen el bienestar a la infancia.

De igual forma, 220 niñas y niños egresaron del nivel preescolar en las 29 Guarderías DIF, ubicadas en 13 municipios del estado. Durante el último año, estos centros atendieron a 652 menores, quienes recibieron atención médica, apoyo nutricional, actividades educativas, estimulación temprana, atención psicológica y espacios de recreación que contribuyen a su desarrollo integral.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez, promoviendo valores, principios y habilidades que contribuyen al bienestar de las familias tamaulipecas y generan mejores oportunidades para el desarrollo de las nuevas generaciones.