Marchan en el Puente Tampico; exigen justicia para Dafne

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Tamaulipas.- Con gritos de “¡Justicia, justicia!” y “¡Dafne, no estás sola!”, ciudadanos y activistas se manifiestan la tarde de este lunes en el Puente Tampico, dirigiéndose a la caseta de cobro, la cual anunciaron que cerrarán de forma parcial.

A las 17:00 horas comenzaron a llegar personas que atendieron a la convocatoria de manifestarse para exigir justicia para Dafne.

La mayoría eran mujeres y se presentaron con cartulinas en las cuales había mensajes pidiendo justicia.

Aunque inicialmente en redes sociales se informó que sería un bloqueo al puente, con el paso de los minutos se fueron organizando y decidieron lo siguiente.

“Vamos a marchar de forma pacífica por el puente y mantendremos un bloqueo parcial en la caseta”, expresó la señora Lucy.

A las 17:45 horas el contingente comenzó la marcha por el puente que conecta a Tamaulipas con Veracruz.