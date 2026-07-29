Agradece Lalo Gattás el gran trabajo de Protección Civil y bomberos por Victoria

En agradecimiento a su esfuerzo, valor y entrega, el alcalde Eduardo Gattás Báez se reunió con elementos de Protección Civil Municipal y estatal para agradecerles que durante 72 horas contuvieron y detuvieron la contingencia compleja que se presentó en el relleno sanitario.

29 julio, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En agradecimiento a su esfuerzo, valor y entrega, el alcalde Eduardo Gattás Báez se reunió con elementos de Protección Civil Municipal y estatal para agradecerles que durante 72 horas contuvieron y detuvieron la contingencia compleja que se presentó en el relleno sanitario.

Momentos de exigencia y decisiones rápidas se realizaron para contener el incendio de grandes dimensiones que inició el martes 21 de julio y que pudo ser controlado gracias al trabajo en equipo que sin descanso realizaron elementos de auxilio y rescate de los tres órdenes de Gobierno.

Ahí estuvieron ustedes con profesionalismo, con valentía y con ese espíritu de servicio, a nombre del pueblo de victoria quiero agradecer su entrega y su compromiso poniendo por delante la protección de nuestra gente, les reconocemos su esfuerzo y el valor de su trabajo, les manifestó.

El reconocimiento del alcalde se extendió para los elementos de Protección Civil estatal, SEDENA y la Guardia Nacional y a todo el equipo de presidencia municipal que durante las acciones trabajaron sin descanso para mitigar esta contingencia.

En el compromiso de seguir fortaleciendo a la institución, Eduardo Gattás Báez y los elementos de este heroico cuerpo de bomberos compartieron el desayuno, evento donde el alcalde entregó nombramiento al comandante Juan José Perales Jaramillo, como coordinador municipal.

29 julio, 2026
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