Entrega la UAT la primera generación de la Maestría en Negocios Internacionales en Río Bravo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En un acontecimiento que marca la consolidación y el crecimiento del posgrado en la zona norte del estado, la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (UAMRB) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró la ceremonia de graduación de la primera generación de la Maestría en Negocios Internacionales, integrada por 18 profesionales altamente capacitados.

Este logro institucional refleja el impulso de la administración del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, a la descentralización de la oferta académica de alto nivel. Con ello, se asegura que la investigación y la especialización lleguen directamente a las distintas regiones del estado para responder a sus vocaciones productivas y detonar su desarrollo.

El evento de graduación fue encabezado por la directora de la UAM Río Bravo, Rita Miranda Olaya, quien destacó que este egreso es el fruto de años de arduas gestiones administrativas y de vinculación para abrir la oferta de posgrado en el municipio.

“Gracias a que tenemos esta oferta en Río Bravo, jóvenes de nuestra escuela y profesionistas que vienen de otras universidades pudieron estudiar un posgrado sin tener que salir de su ciudad, lo cual es clave para personas que ya trabajan, ejercen y tienen horarios complejos”, expresó.

Durante la ceremonia, se contó con la presencia de la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, así como directivos de las unidades académicas y facultades de las sedes de Reynosa, Valle Hermoso y Matamoros.

Tras iniciar sus clases en agosto de 2024 y completar satisfactoriamente cuatro semestres académicos, las y los nuevos maestros acreditaron un plan de estudios de 16 asignaturas en áreas clave para el desarrollo regional como Comercio Exterior, Valoración Aduanera, Finanzas Corporativas, Estrategia Logística, Gestión de Proyectos, Cadena de Suministro y Análisis de Operaciones.