Exigen destitución de la fiscal del caso Danna Yanina en Tamaulipas; “está fabricando un delito en su contra”, asegura activista

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Tamaulipas. – Los padres de Danna Yanina “N” encabezaron una protesta pacífica, la tarde de este miércoles, en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), en Tampico.

El señor Ophir Cruz Melo, padre de Danna, explicó que desde ayer le dieron vuelta a la página y ya se encuentran trabajando con los integrantes de la defensa legal, sin quitar el dedo del renglón.

“Mi hija tiene mucho padre, tiene mucha madre, tiene mucha abuela, tiene muchos amigos, tiene muchos medios, tiene mucha gente que la está apoyando”, expresó.

Explicó que acudieron a una manifestación pacífica para exigir que pongan atención en lo que está sucediendo, “y vengo personalmente a pedir el número de carpeta de donde mi hija puso la denuncia. La juez le ordenó a la fiscal Rosalba que investigara los hechos que ella denunció. Vamos a ver si están trabajando, tiene cinco días de esa orden de la juez”.

Cruz Melo comentó que hasta el momento no han convocado a la gente de su estado, Veracruz, “pero en esta última audiencia vamos a convocar a toda la gente, amigos, familiares, hay gente que se quiere sumar, nos están ofreciendo el transporte; para la siguiente audiencia vamos a hacer más ruido del que vieron ayer y el que están viendo ahora, es el comienzo apenas”.

Aseguró que se trata de una injusticia, que no pueden tapar un hueco y destapar otros dos, “prácticamente es una carpeta en blanco, y siempre lo voy a decir, no puedes juzgar a alguien sin tener los argumentos y los soportes para poderlo juzgar”.

Al referirse al director de la academia y a Estrellita, el señor advirtió que, “hay muchas cosas que se están viendo muy raras en esto, y no me extrañaría que al paso de los meses los vean en el exterior”.

La madre de Danna reveló que entre las cosas que han sufrido como padres, al ser de otro estado han tenido que dormir en la Laguna del Carpintero, “pero no pasa nada, eso solo es material. Confiamos en Dios. Hemos dormido donde nos agarra la noche, pero hay muchos ángeles, señoras que nos han brindado apoyo, que nos dan comida”.

Entre lágrimas recordó que ayer su hija se puso muy mal, cuando entró el doctor a atenderla ella le dijo lo siguiente: “¿Por qué a la gente buena le pasa esto? No tuve palabras más que decirle, Dios tiene un plan hija, él tiene un plan, Dios no nos ha abandonado”.

Advirtió que si algo le pasa a Danna responsabiliza a la fiscal, “hago responsable a la licenciada Rosalba Hernández Gutiérrez, porque sabe que no hay ninguna prueba”.

Piden destitución de la fiscal

La activista Aidé Contreras entregó un oficio en el cual pide la destitución de la Fiscal Rosalba Hernández Gutiérrez, debido a la falta de investigación y su trabajo incompetente en diferentes casos que se han registrado.

“En el caso de Danna está fabricando un delito en su contra; y contrario a ello le ha dado muchas facilidades al director y a Estrella”, afirmó.

Contreras ingresó cobijada por los gritos de los manifestantes: “¡Fuera Rosalba!”, “¡Corrupta, corrupta!” y “Justicia para Danna”.