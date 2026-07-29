Realizará DIF Tamaulipas Campamento de Verano 2026 en el CEDIF Clarita Nava

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y recreativo para la niñez durante el periodo vacacional, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realizará el Campamento de Verano 2026 en las instalaciones del CEDIF Clarita Nava de Ulibarri, en esta capital.

El campamento se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto y está dirigido a 150 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad. Las inscripciones permanecerán abiertas del 3 al 14 de agosto en las oficinas del CEDIF, ubicadas en la calle 5 Ceros y González, de la colonia Guadalupe Mainero.

Durante cinco días, las y los participantes disfrutarán de actividades que fortalecerán su desarrollo físico, mental, social y emocional, al tiempo que fomentarán la convivencia, el trabajo en equipo, la confianza y el aprendizaje mediante los talleres que se imparten en este centro.

El programa incluye actividades deportivas, recreativas y culturales, además de recorridos para conocer los distintos espacios y el trabajo que se realiza en el CEDIF, enriqueciendo así la experiencia formativa de las niñas y los niños.

Como parte del cierre del campamento, se llevarán a cabo actividades de convivencia entre madres, padres e hijos, así como la entrega de constancias de participación para reconocer el entusiasmo y compromiso de las familias asistentes.

Con este campamento de verano, el DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar espacios recreativos que favorezcan la integración familiar y el desarrollo integral de la niñez, ofreciendo alternativas de sano esparcimiento durante las vacaciones mientras madres y padres continúan con sus actividades laborales.