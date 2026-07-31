Caso Dafne Zapata: Poder Judicial niega que jueza tenga parentesco con alguna de las partes; defiende su imparcialidad

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas confirmó esta tarde los avances del proceso relacionado con la muerte de Dafne y desmintió que la jueza tenga parentesco o vínculo personal con alguna de las partes.

En la información oficial se indica que, derivado de la judicialización de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), por el fallecimiento de una menor de edad ocurrido en una institución educativa de Ciudad Madero, se libraron tres órdenes de aprehensión en contra de Danna “C”, Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la continuación de los procesos legales.

Calificadas de legales las detenciones, se dictaron medidas cautelares consistentes en la prisión preventiva justificada de las personas referidas.

Por lo que hace a su situación jurídica, agrega el Poder Judicial, el 28 de julio se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Danna “C”, por el delito de feminicidio, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Posteriormente, este 30 de julio, al reanudarse la audiencia inicial de Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Estrellita “M” por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, cometido en coautoría con otra persona; mientras que Jorge Luis “P” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, por su probable responsabilidad derivada de una omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Al respecto, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

El Poder Judicial agregó que, conforme a los protocolos institucionales, “se verificó que la persona juzgadora que conoce del asunto no tiene parentesco o vínculo personal con alguna de las partes, por lo que no existe impedimento legal o circunstancia que comprometa su imparcialidad”.

Y precisó lo siguiente: “Que la vinculación a proceso no constituye una sentencia ni implica la culpabilidad de las personas procesadas. Esta resolución únicamente significa que la persona juzgadora consideró que existen datos de prueba suficientes para que el proceso penal continúe, prevaleciendo en todo momento el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme”.