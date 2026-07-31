Ciudad Victoria: Controla PC incendio reactivado en relleno sanitario

La rápida respuesta de elementos de Protección Civil Municipal permitió controlar y sofocar en su totalidad el incendio que se reactivó este jueves en el relleno sanitario de Ciudad Victoria.

31 julio, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La rápida respuesta de elementos de Protección Civil Municipal permitió controlar y sofocar en su totalidad el incendio que se reactivó este jueves en el relleno sanitario de Ciudad Victoria.

Por instrucción del presidente municipal, Eduardo Gattás Báez, personal de la corporación acudió de inmediato al lugar para atender la emergencia, implementando las acciones necesarias para contener el fuego, evitar su propagación y reducir cualquier riesgo para la población.

Cabe recordar que hace apenas una semana se registró un incendio de gran magnitud en este mismo sitio, el cual fue extinguido tras 72 horas de trabajo ininterrumpido por parte de corporaciones de auxilio de los tres órdenes de gobierno.

En esta nueva intervención, siete elementos de Protección Civil Municipal, equipados con las herramientas necesarias, maquinaria y camiones de bomberos, lograron sofocar el incendio antes de que se extendiera a otras áreas del relleno sanitario. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la reactivación del fuego.

31 julio, 2026
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