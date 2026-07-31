Impulsa UAT la innovación educativa y el debate sobre inteligencia artificial en foro de posgrado

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH), celebró, en el Campus Victoria, el VIII Coloquio Anual de Posgrado e Investigación, donde estudiantes de maestría y doctorado expusieron sus proyectos académicos.

Este foro sirvió como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y la evaluación de trabajos enfocados en temas emergentes de la educación, destacando especialmente los nuevos desafíos y oportunidades que representa la inteligencia artificial.

El evento reunió a estudiantes, directores de proyectos y comités tutoriales de la Maestría en Gestión e Intervención Educativa, la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas y el Doctorado en Gestión e Innovación Educativa.

El propósito central fue la presentación de avances de tesis para asegurar el seguimiento académico adecuado de cada estudiante. En esta edición, destacó la exploración de las tecnologías emergentes y su impacto en las aulas, alineándose con las iniciativas institucionales de la UAT.

Entre los proyectos expuestos durante el coloquio se encuentran: “Uso de chatbots conversacionales basados en inteligencia artificial generativa para favorecer la práctica oral del inglés en estudiantes universitarios”; y “Adopción y adaptación del marco de competencias para docentes en materia de IA”.

También: “Uso de la matemática funcional como eje articulador del conocimiento en la formación docente”; “Educación y migración: análisis de los significados, oportunidades y barreras educativas a partir de narrativas de niñas, niños y jóvenes en contextos migratorios transnacionales en México”; “Comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos aplicada en alumnos de primer grado de secundaria”; y “Uso ético de la IA en la alfabetización mediante estrategias pedagógicas para el uso responsable y la mejora de las prácticas académicas”.