Supervisa secretario de Salud el nuevo Hospital General de Madero IMSS-Bienestar para próxima inauguración

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Madero, Tamaulipas. – En gira de trabajo por la zona sur del estado, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, supervisó el avance del nuevo hospital de Madero, visitó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana delegación Tamaulipas y del Distrito de Salud para el Bienestar ll Tampico.

Acompañado por el coordinador estatal de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, realizaron la supervisión de la obra que se encuentra al 99 por ciento de su construcción y beneficiará a más de 500 mil habitantes.

Durante el recorrido, el secretario de Salud verificó la instalación de los equipos de las áreas de quirófanos, salas de expulsión, consultorios, entre otros, mismos que se encuentran listos para su próxima inauguración.

“Esta obra, que supera los 700 millones de pesos en construcción y equipamiento, será concluida por el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya; además beneficiará a población de la zona norte de Veracruz y San Luis Potosí”, dijo Guerrero Morales durante el recorrido.

El nuevo Hospital General de Madero IMSS-Bienestar, tiene una cobertura hospitalaria de más de 20 especialidades y cuenta con:

• 22 consultorios de diversas especialidades.

• 90 camas de hospitalización

• 5 quirófanos.

• 2 salas de expulsión.

• Farmacia

• Laboratorio, entre otros.

• Además de la Unidad Oncológica.

En esta gira de trabajo, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se reunió con los directivos de la Cruz Roja Mexicana delegación Tamaulipas, con el objetivo de trabajar de manera conjunta por la salud de la población, y visitó las instalaciones del Distrito de Salud para el Bienestar ll Tampico, para fortalecer los lazos con el personal y reforzar el compromiso del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya.