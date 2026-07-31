Vinculan a proceso al director de la Academia Militarizada y a Estrella “N” por el feminicidio de Dafne Zapata

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Tamaulipas. – Una juez de control determinó la vinculación a proceso del director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge Luis “N” y de Estrella “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

Ambos habían sido detenidos en un operativo especial, durante la noche del sábado 25 y madrugada del domingo 26 de julio.

Al salir de la audiencia inicial, fue la abogada Lizeth Alejandra Flores García, asesora legal de Alejandra Quintos y a Gabriel Zapata, padres de la víctima Dafne Zapata, quien informó de la resolución de la jueza.

“Los dos fueron vinculados por el delito de feminicidio, tienen distinta intervención, uno por comisión por omisión (Jorge Luis) y otra por autora material (Estrella)”, expresó al inicio de la entrevista. Aclaró que Danna Yanina también está implicada en el mismo delito, también como autora material.

Como medida cautelar, ambos permanecerán en prisión preventiva durante los próximos seis meses, plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria. En el caso de Danna es por tres meses.

La litigante confirmó la versión que circuló desde temprano, que los dos imputados no estuvieron de forma presencial en el CIJ, sino que comparecieron vía zoom a través de una videoconferencia, desde el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira.

Gabriel Zapata dijo que comienza la investigación complementaria, donde se van a realizar más actos de investigación de las tres personas vinculadas a proceso.

-¿Está satisfecho con lo que se ha logrado hasta el momento?

“Claro que sí, estoy satisfecho. Esta es la carpeta de investigación, no es una hoja en blanco como se puede apreciar, son demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo”, respondió el papá de Dafne.

¿Cuántas personas han sido vinculadas a proceso?

Con esto suman ya tres personas vinculadas a proceso en el mismo caso: primero fue Danna Yanina “N”, y hoy se vincula también a Jorge Luis “N” y Estrella “N”.

En un escueto comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó después que el Agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, por su probable participación en el delito de feminicidio.

La resolución fue emitida después de que el Representante Social de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentó datos de prueba que establecen la probable participación de los imputados en el citado delito, por hechos registrados el pasado 16 de julio en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.