Ciudad Victoria: Mis vacaciones en la biblioteca 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Gobierno que preside Eduardo Gattás Báez a través de la Secretaría de Bienestar Social mantiene abiertas las inscripciones de sus cursos de verano “Mis vacaciones en la biblioteca 2026”, programa que fomenta la cultura, la creatividad y el aprendizaje de niñas y niños.

Las bibliotecas públicas municipales serán sede de este evento del 10 al 21 de agosto del que podrán formar parte niñas y niños de 6 a 12 años que cursarán un programa cultural que los acercará de manera lúdica a los libros y la lectura.

Los cursos que serán completamente gratuitos se estarán impartiendo en las bibliotecas; Francisco de P. Arreola, Conchita Mendiola, Bertha Nilda García Jauregui, Beatríz Anaya de Villarreal, Lupe María de la Garza, Paul Harris, TAMUL FSTSE, CEDIF 1, CEDIF 2 y Josefina Salinas de Ruiz.

Consulta la biblioteca más cercana y forma parte de unas vacaciones llenas de historia, aprendizaje y diversión, las inscripciones están abiertas, invitan la Secretaría de Bienestar Social Municipal y el Sistema DIF Victoria, el cupo será limitado.