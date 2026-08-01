Ciudad Victoria: Trabaja municipio en el rastreo y nivelación de calles

Para mejorar las condiciones del tránsito vehicular en caminos de tierra y grava, el Gobierno de Victoria rastrea, nivela y compacta calles en la colonia Unión Democrática y los fraccionamientos Lomas de Guadalupe, Barrio del Bosque y Marte R. Gómez.

1 agosto, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para mejorar las condiciones del tránsito vehicular en caminos de tierra y grava, el Gobierno de Victoria rastrea, nivela y compacta calles en la colonia Unión Democrática y los fraccionamientos Lomas de Guadalupe, Barrio del Bosque y Marte R. Gómez.

En atención a reportes telefónicos ciudadanos, con maquinaria pesada la Secretaría de Obras Públicas municipales realiza los trabajos en la calle Mártires de la Democracia, entre Ferrocarriles y calle Convergencia de la col. Unión Democrática.

Como son las instruccioes del alcalde Eduardo Gattás Báez de generar mayor cobertura, simultáneamente se mejora la calle Río Bravo, entre Lago de Texcoco y Díaz Ordaz en el Frac. Lomas de Guadalupe y se hace lo propio en la calle S/N entre Sabino y Límite del Frac. Barrio del Bosque.

En el Frac. Marte R. Gómez los trabajos que iniciaron esta semana se trasladaron al área verde con el rastreo, limpieza y retiro de material vegetal, atendiendo por igual las calles inmediatas; Esmeralda, Jade, Ciruela y avenida Rubén F. Morales de este sector.

1 agosto, 2026
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