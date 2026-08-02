Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los buitres del Santander…

Si usted tiene dinero guardado o una nómina o ahorros en Santander, cuidado, puede estar arriesgando su patrimonio, ya que al parecer tienen pocos escrúpulos para tratar de quedarse todo el tiempo posible, de ser posible para siempre, con dinero que no es suyo.

Le cuento una historia que ojalá vean los políticos para que sepan que son tiempos de cambiar las reglas en la banca:

Durante el último semestre en la Facultad de Veterinaria de la UAT, el maestro Manolo Medrano Zapata ofreció sus servicios como docente. A sus 32 años tenía proyectos que sostener: su clínica, concluir un doctorado y un matrimonio en puerta, por lo que decidió dejar su sueldo en la cuenta del Banco Santander, donde le depositaban su nómina, como un ahorro para este último propósito.

Dios tuvo otros planes y, luego de concluir el primer semestre al frente de grupos, el pasado 18 de junio de 2026 llegó por su vida en un hecho que todos los victorenses conocimos.

Una tragedia que el pueblo de Ciudad Victoria lloró. Las redes sociales se inundaron de emotivos pensamientos, mensajes recordando sus acciones como voluntario, atenciones en casas de animalistas que rescataban lo mismo perros que gatos, e incluso trabajo en su clínica por animales de los que nadie iba a responder. Todo eso le creó fama de ser un buen profesionista como docente, un excelente médico y una admirable persona.

El caso es que se fue de esta vida sin disponer de un solo centavo por sus honorarios como maestro, los tenía destinados para su futuro, que no llegó.

Aquí comenzó el calvario de su familia, de su madre y su novia en particular, quienes pretenden rescatar los sueldos que obtuvo el médico para darles un uso que a quien se los ganó con el sudor de su frente, sus conocimientos y tesón, habría dejado tranquilo.

Con documentos en la mano se presentan a la sucursal de Santander ubicada en el Centro Universitario, solo para recibir un trato indigno, doloroso y prácticamente ser echadas con el argumento de que sí estaba la cuenta, sí existe el dinero, pero en los documentos, en algo que es inconcebible, a ellos no les aparecía un beneficiario y, por tanto, no podían entregarlo sin la orden de un juez.

A sabiendas de que ella era la beneficiaria de esa cuenta porque acudió con su hijo a los trámites y al notar la poca disposición de la persona que los atiende en esa sucursal, la señora Adriana Zapata Jasso, madre del médico Manolo, acude a otra, a la del 12 Morelos, solo para recibir un trato peor, de una mujer que se identifica como gerente y a la que califica como “una déspota” y, posteriormente llega a la que está ubicada por la calle Carrera Torres, donde le dan detalles de que, efectivamente, ella es la beneficiaria de la cuenta, que puede disponer de ese recurso con los documentos que acrediten la defunción de su hijo, pero que debe acudir nuevamente a la primera sucursal, donde comenzó el trámite.

Con los datos en la mano, incluso con un documento impreso, le vuelven a rechazar la solicitud, citándola para una fecha posterior, para el viernes 30 de julio, casi un mes y medio después de la tragedia y de estar solicitando el retorno de un dinero que tiene dueño, pero que al parecer el banco sigue tratando de que sea suyo o congelarlo para que nadie lo reclame.

Fue solo para que le dieran más largas a su trámite, para entregarle un nuevo folio a su queja, argumentando el banco que son las reglas.

Conclusión, es fecha que no el médico no puede disponer de un dinero que se ganó con el sudor de su frente, todo por un banco que al parecer no quiere regresarlo o pretender complicarlo todo para que su legitima dueña no siga solicitándolo.

Y lo triste es que no se pueda concretar la voluntad de una excelente persona por ambiciones y políticas de un banco que solo hacen presumir que se quiere quedar con el dinero, porque ellos saben que un juicio sería más costoso que reclamar cierta cantidad; por lo menos, implicaría buena parte del mismo, tiempo, abogados, más trámites dolorosos en las condiciones de las personas afectadas.

Y de Santander no es un único caso donde se niegan a retornar dinero a sus dueños, conocemos de maestros a los que les saquearon las cuentas y el banco se negó a regresarles el dinero por mucho tiempo, incluso de manera incompleta.

¿Se imagina usted qué harán con el dinero de todos aquellos que no tienen quien defienda sus derechos?, se lo dejo de tarea, pero si yo fuera usuario de esta banca estaría pensando en cambiar mi nómina o mi dinero a otra parte.

Quizá por el enojo, quizá por la razón de que resulta incomprensible que un banco tenga esos comportamientos, pero la frase inyectada al caso por un familiar de los afectados, “Los buitres de Santander”, tal vez sea el calificativo perfecto para un acto que no tiene nombre, ni justificación, ni forma de que parezca legal, digo, no creo que alguien en su sano juicio pueda creer que “se les borró el nombre del beneficiario de la cuenta”, o ¿sí?…

PROMUEVE TAMAULIPAS SU RIQUEZA ARTESANAL Y TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO… Durante agosto, las y los visitantes a la Ciudad de México podrán admirar y adquirir artesanías, así como conocer la diversidad turística del estado.

Treinta artesanas y artesanos de Tamaulipas expondrán su arte en “Punto México” durante el mes de agosto, un espacio dedicado a las artesanías en la Ciudad de los Palacios, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo del estado.

“El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, impulsa la proyección del estado en foros y vitrinas nacionales e internacionales para dar a conocer sus riquezas naturales y artesanales”, informó.

Punto México no se limita solo a la venta de productos y artesanías; su ubicación es ideal para impulsar la promoción de los productos turísticos de Tamaulipas, así como la difusión de carteleras, talleres, presentaciones de nuestras bellezas naturales, entre otras actividades.

En esta ocasión, Tamaulipas estará representado por 20 municipios con sus artesanías y productos, así como con la presencia del Sistema DIF Tamaulipas, que dirige la doctora María Santiago de Villarreal, con artículos elaborados por la Casa del Adulto Mayor y la escuela Camino de Luz.

Algunos de los municipios participantes son: Matamoros, Jaumave, Río Bravo, Camargo, San Nicolás, Jiménez, Aldama, Tula, Miquihuana, Bustamante, Tampico, Ciudad Victoria, Llera, González y Mante, entre otros.

Mientras que las artesanías van desde la elaboración de joyería, artículos de conchas de mar, madera, ixtle, bambú y piedra, hasta tequila, mezcal, machacado, bolsas, cueras, mañanitas, entre otros productos más, concluyó Hernández Rodríguez.

TRAS RECESO DE VERANO, REACTIVA UAT ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS… Luego de concluir el periodo vacacional de verano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se encuentra lista para reactivar sus actividades administrativas este lunes, 3 de agosto, y, a la vez, dar marcha al proceso de incorporación para el ciclo escolar Otoño 2026.

La máxima casa de estudios del estado reanudará labores con el retorno del personal sindicalizado, docente y de confianza a los diferentes campus, facultades, unidades académicas e institutos de investigación, tras el receso laboral que comprendió del 20 al 31 de julio.

Este inicio de actividades será clave para miles de jóvenes en la entidad, ya que la UAT realizará la publicación de los resultados de admisión. Los aspirantes, que el pasado 25 de junio presentaron el examen EXANI-II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), podrán conocer su estatus de ingreso a través de las plataformas institucionales de cada facultad.

De manera simultánea, la Universidad pondrá en marcha el periodo de inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso y de reinscripciones para estudiantes de continuidad. Este trámite escolar se mantendrá vigente del 3 al 14 de agosto, permitiendo una transición ágil y ordenada para toda la matrícula.

Con la publicación de resultados y la etapa de inscripciones, la UAT entra en la recta final de su planeación para el nuevo ciclo lectivo. Previamente, los aspirantes cumplieron con sus respectivos cursos de inducción, asegurando una adecuada inmersión al entorno universitario.

De acuerdo con el calendario oficial de la UAT, las clases inician el próximo lunes, 17 de agosto, dando la bienvenida a la comunidad académica a las nuevas generaciones que se integran a esta casa de estudios en todo el estado.

Ante el arranque de estos importantes procesos, la UAT extiende una invitación a las y los aspirantes y estudiantes de reingreso para que se mantengan en comunicación con sus facultades y unidades académicas a través de sus canales oficiales y redes institucionales, con la finalidad de resolver cualquier duda o recibir orientación personalizada sobre sus trámites escolares.

CONTINÚAN ABIERTAS ALBERCAS DE LOS CEDIF 2 Y 3 PARA LAS FAMILIAS… Para divertirse sin salir de la ciudad, el DIF Victoria que preside la Sra. Lucy de Gattás ofrece para el disfrute de las familias de la capital tamaulipeca y visitantes de otras regiones las albercas de los CEDIF 2 de la colonia Enrique Cárdenas y CEDIF 3 del fraccionamiento Las Flores.

Espacios acuáticos dignos que operan bajo medidas de seguridad y salubridad para tranquilidad de las familias en un horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde de martes a domingo y que se han convertido durante las vacaciones en lugares de gran esparcimiento familiar.

Estamos preparados con chalecos salvavidas, las familias pueden ingresar con alimentos, contamos en el CEDIF 2 con asadores para que se preparen su carne asada, todo para pasar un día agradable en familia, señalo la Sra. Lucy de Gattás, el costo de acceso es de 40 pesos adultos y niños 30 pesos.

En entrevista con medios, la presidenta del DIF Victoria adelantó que ya se preparan los cursos de verano de natación en estas instalaciones del 10 al 15 de agosto donde se recibirán niñas y niños de 6 a 14 años; se contará con personal capacitado, personal médico y una ambulancia

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com