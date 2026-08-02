Ciudad Victoria: Bacheo en la Miguel Alemán

Continuan los trabajos de bacheo en el 36 y 37 Juárez en la colonia Miguel Alemán, el Gobierno Municipal de Victoria recupera para este sector las superficies de rodamiento en vialidades de colonias que conectan con boulevares y avenidas de importante flujo vehicular.

2 agosto, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Continuan los trabajos de bacheo en el 36 y 37 Juárez en la colonia Miguel Alemán, el Gobierno Municipal de Victoria recupera para este sector las superficies de rodamiento en vialidades de colonias que conectan con boulevares y avenidas de importante flujo vehicular.

Es un circuito en el que trabaja la Secretaría de Obras Públicas Municipales en esta transitada avenida (calle Juárez) para devolverle la seguridad al paso de vehículos y peatones.

Las acciones del programa para mejorar las calles de Victoria se complementan con el rastreo, nivelación y tendido de material reciclado en superficies que no cuentan con pavimento asfáltico y que requieren atención inmediata.

Actualmente estas acciones se desarrollan en la calle Lancheros, entre Palma Real y calle Del Sol en la colonia El Palmar, también son atendidos caminos de acceso y calles de la colonia Lucio Blanco.

2 agosto, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ciudad Victoria: Trabaja municipio en el rastreo y nivelación de calles

1 agosto, 2026

Rehabilitan pavimentos 3 cuadrillas de obras públicas en Victoria

31 julio, 2026

Estudiante de la UAT desarrolla prototipo con IA para optimizar la lombricultura a bajo costo

29 julio, 2026

No para el bacheo en Victoria; amplía su cobertura con mayor inversión y equipamiento

29 julio, 2026
Botón volver arriba