Impulsa UAT prácticas de economía circular para el desarrollo sostenible

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa impartiendo con éxito el programa formativo Economía Circular para el Desarrollo Sostenible, iniciativa que busca fortalecer la cultura del cuidado medioambiental y desarrollar proyectos para el uso sustentable de los recursos.

Como parte de las actividades, la Dra. Edilia de la Rosa Manzano, investigadora del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, impartió la ponencia “Herramientas y estrategias circulares” a estudiantes, docentes y personal universitario.

Durante su intervención, expuso metodologías clave para transitar hacia modelos de producción y consumo sostenibles. Los asistentes conocieron y aplicaron herramientas fundamentales de la economía circular, tales como el ecodiseño y el análisis de ciclo de vida de productos.

En otra etapa del programa, se desarrolló el módulo de Economía Circular de los Residuos, en el cual, los participantes abordaron estrategias de reducción, reutilización, reciclaje y valorización de desechos; y reflexionaron sobre la importancia de adoptar hábitos de consumo responsables con el objetivo de disminuir el impacto ambiental tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria.

A su vez, el Dr. Leonardo Uriel Arellano Méndez, investigador del IEA-UAT, impartió el módulo Economía Circular del Agua, en el que los asistentes elaboraron un diagnóstico de su propio consumo de agua, evaluando sus hábitos cotidianos en hogares y espacios universitarios para identificar áreas de oportunidad.

Al promover soluciones concretas que contribuyen a la Agenda 2030, la UAT reafirma su compromiso con la formación de profesionales altamente conscientes y preparados para enfrentar los desafíos ambientales actuales.