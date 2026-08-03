Incendio consume una vivienda en Mante; seis integrantes de una familia resultaron heridos

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una mujer de 33 años de edad fue trasladada este lunes en helicóptero, desde Ciudad Mante, Tamaulipas, al Hospital de Especialidades de Monterrey, Nuevo León; debido a la gravedad de sus heridas.

Ella fue una de las seis personas de una familia que resultaron lesionadas en los primeros minutos de hoy, luego de que el fuego consumió su domicilio; presuntamente el incendio se originó por acumulación de gas.

Otra versión que surgió en el lugar de los hechos fue que un corto circuito habría generado el incendio.

Los hechos ocurrieron una vivienda que se ubica en la calle Zeferino Fajardo Luna, de la colonia Miguel Alemán.

El incendio de la casa causó lesiones a seis integrantes de la familia: Una maestra jubilada, una hija suya, el yerno y tres menores de edad, de 16, 12 y 3 años.

Testigos relataron que hubo vecinos quienes entre el fuego ingresaron de forma heroica a rescatar a todos, incluso uno de los menores fue trasladado a un hospital en una motocicleta, debido a la gravedad de sus lesiones.

Según la información, también personal del Cuerpo de Bomberos brindó auxilio y elementos de la Guardia Estatal ayudaron en el traslado de cuatro personas al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, para su urgente atención médica.

Algunos habitantes del sector donde sucedió el incendio cuestionaron la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencias, debido a la tardanza en llegar de las ambulancias y que los elementos de Protección Civil Municipal hicieron lo que pudieron muy limitados en su equipo de trabajo.

Hasta la tarde de hoy aún no había información oficial de la causa que originó la explosión en el domicilio.