Liga Premier aprueba reestructuración con ascenso y descenso entre categorías

AGENCIAS

La Liga Premier dio un paso trascendental rumbo a una nueva etapa dentro del futbol mexicano al aprobar una reestructuración que busca fortalecer la competencia y establecer una ruta más clara de crecimiento para las instituciones.

En la más reciente asamblea se acordó que la Temporada 2026-27 arrancará en la última semana de agosto, teniendo el 29 de ese mes como fecha prevista para el inicio oficial de la actividad.

Uno de los cambios más importantes será la implementación de una nueva categoría denominada Primera Premier, la cual estará integrada por 18 clubes que competirán bajo el formato de todos contra todos.

Este circuito se convertirá en el nivel más alto de la Liga Premier y tendrá como principal objetivo elevar la competitividad deportiva, además de servir como una plataforma de desarrollo para organizaciones con aspiraciones de seguir escalando dentro de la estructura del futbol nacional.

Por debajo se ubicará la Premier A, que estará conformada por dos grupos de 10 equipos cada uno. En esta división se implementará un sistema de ascenso y descenso con la Primera Premier, permitiendo que los clubes con mejores resultados deportivos puedan ganar su lugar en la categoría superior, mientras que aquellos con menor rendimiento correrán el riesgo de perder la categoría. Los clubes de esta categoría tendrán la oportunidad de ascender a la Premier A, manteniendo viva una escalera competitiva que, a largo plazo, podría acercar a las organizaciones más exitosas a la Liga de Expansión MX.

“No tengamos el problema que veníamos teniendo hace tres o cuatro temporadas, que desafortunadamente ganaba el que no tenía los requisitos. Entonces tendríamos que hacer cosas como que fuera el subcampeón. Este paso le da certeza a la liga de entender que el campeón que resulte de la Primera Premier va a jugar en la Liga de Expansión sin ningún problema”, mencionó José Vázquez, presidente de la Liga Premier.