Reducen en Tamaulipas casos activos de gusano barrenador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, informó que la estrategia de vigilancia y control del gusano barrenador del ganado continúa mostrando resultados positivos, al registrarse una reducción significativa en el número de casos activos en la entidad.

El funcionario dio a conocer que, al corte más reciente, Tamaulipas amaneció con 81 casos activos, cifra inferior a los 104 reportados anteriormente, lo que refleja un avance sostenido en las acciones implementadas para contener la plaga.

Asimismo, destacó que también disminuyó el número de municipios con casos activos: mientras que anteriormente se habían registrado hasta 32 municipios afectados, actualmente la cifra se redujo a 14, muchos de ellos con un solo caso.

“Los municipios que concentraban el mayor número de casos, como Aldama, Soto la Marina y Ocampo, también presentan una disminución importante. Vamos avanzando en el control de la enfermedad”, expresó.

Varela Flores señaló que un factor clave para fortalecer la estrategia de combate será la operación de la planta de producción de mosca estéril en Metapa, Chiapas, la cual ya inició el proceso de esterilización de insectos.

Explicó que la planta recibió en junio pupas de moscas fértiles, las cuales primero debieron reproducirse para garantizar la producción necesaria. Posteriormente, durante la fase de pupa, los insectos son sometidos al proceso de esterilización que permitirá su liberación en campo como parte de la técnica del insecto estéril.

En una primera etapa, la planta tendrá la capacidad de producir 100 millones de moscas estériles por semana, herramienta que será fundamental para reforzar las acciones sanitarias.

“Con este proceso ya en marcha, considero que es el complemento que necesitábamos para entrar plenamente a la fase de control y, posteriormente, a la erradicación del gusano barrenador”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de utilizar estas moscas estériles en Tamaulipas, el secretario indicó que, conforme aumente la capacidad de producción de la planta y se definan los programas de distribución por parte de las autoridades sanitarias federales, podrán incorporarse a las estrategias de combate en la entidad para fortalecer los esfuerzos orientados a reducir y eliminar la plaga.