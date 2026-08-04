Incendio en PepsiCo fue provocado: Fiscalía; pero descarta haya sido por extorsión

Redacción Infonorte

Matamoros, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, como resultado de los actos de investigación y de los estudios periciales realizados, se estableció que el incendio registrado el pasado 27 de julio en el centro de distribución de la empresa PepsiCo, ubicado en este municipio, fue provocado y no se originó de manera accidental.

Conforme a los peritajes realizados en materia de Criminalística de Campo, dictámenes especializados en incendios y el estudio de las imágenes obtenidas se pudieron identificar tres puntos de inicio del fuego dos de mayor intensidad y uno de menor impacto. Asimismo, se determinó que los incendios fueron iniciados de manera secuencial durante un lapso aproximado de diez minutos y que la rápida propagación del fuego se vio favorecida por las características de los productos cargados en los vehículos siniestrados, entre ellos frituras y alimentos con alto contenido de grasas y harinas.

Es de señalar que, de acuerdo con los datos recabados, al menos una persona habría ingresado furtivamente al inmueble, resultando altamente probable la utilización de algún objeto de uso común o doméstico para incitar el fuego.

Debido a la magnitud del incendio y a la destrucción ocasionada por las altas temperaturas, no se localizaron indicios de combustibles o sustancias flamables como elementos para ocasionar o potenciar el fuego.

Asimismo, se continúa con el análisis de las grabaciones de videovigilancia, en las que se observa la silueta de al menos una persona. De igual manera, se llevan a cabo acciones para obtener y revisar imágenes captadas por cámaras particulares ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de obtener mayor información sobre los hechos o quien(es) los hayan perpetrado.

Hasta este momento, no existen elementos que permitan vincular estos hechos con algún caso de extorsión. Lo anterior se sustenta tanto en los resultados de la investigación como en las entrevistas realizadas a trabajadores del centro de distribución, quienes manifestaron no haber recibido amenazas o presiones de ninguna índole durante el desempeño de sus labores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará trabajando a fin de lograr el esclarecimiento pleno de los hechos.