Atiende alcalde Lalo Gattás llamado de locatarios del Mercado Argüelles

El alcalde de Victoria Lalo Gattás atendió el llamado de locatarios del Mercado Argüelles ante los reportes de robos y daño a la infraestructura del centro de abasto más tradicional de la Capital.

5 agosto, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria Lalo Gattás atendió el llamado de locatarios del Mercado Argüelles ante los reportes de robos y daño a la infraestructura del centro de abasto más tradicional de la Capital.

Durante una reunión con comerciantes, el presidente municipal escuchó las principales problemáticas de incidencias de robo de cableado, tubería de agua y fallas en el sistema eléctrico de los locales.

Gattás Báez destacó que el Mercado Argüelles es patrimonio de Victoria y merece estar seguro y en buenas condiciones, por lo que hizo el compromiso de trabajar de la mano con los comerciantes para devolverle la tranquilidad y la dignidad a este espacio.

Como primeros acuerdos, el Gobierno Municipal instruyó a las áreas de Servicios Públicos y Obras Públicas a realizar un diagnóstico de la infraestructura, reforzar el alumbrado y la limpieza, y coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública un operativo de vigilancia permanente en horarios comerciales.

Los locatarios reconocieron la disposición del alcalde para atender de forma directa sus demandas y acordaron conformar una mesa de trabajo para dar seguimiento a los compromisos.

5 agosto, 2026
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