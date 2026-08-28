Amplía la UAT apoyo a proyectos de investigación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la firma de convenios correspondientes a 17 nuevos proyectos de investigación que han sido seleccionados en la Convocatoria 2026 “Impulso a la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística”.

La formalización de los acuerdos tiene como propósito ampliar el apoyo a proyectos que atiendan problemáticas sociales, productivas y ambientales de Tamaulipas y del país, como así lo ha planteado el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado desde el inicio de su gestión.

Los trabajos aprobados son en las áreas de Medicina y Ciencias de la Salud; Biología y Química; Ciencias Sociales; Ingenierías y Desarrollo Tecnológico; Ciencias de la Agricultura, Agropecuaria, Forestales y de Ecosistemas; Ciencias de la Conducta y la Educación; Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Interdisciplinaria y Humanidades.

Con la representación del rector Dámaso Anaya, la firma de convenios fue presidida por la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, quien resaltó que este acto representa el compromiso de la UAT con la generación de conocimiento y con el desarrollo de una investigación de calidad.

Subrayó que el rector ha impulsado el desarrollo de investigación con impacto social y con capacidad de incidir en las comunidades. Enfatizó que este proceso refleja la convicción institucional de que invertir en la generación de nuevo conocimiento es apostar por el futuro de la universidad y de Tamaulipas.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, firmaron el acuerdo los responsables técnicos de cada proyecto, así como directores de las diferentes dependencias universitarias a las que pertenecen las iniciativas aprobadas.

Por la zona norte participaron las Unidades Académicas Multidisciplinarias Reynosa Aztlán y Reynosa Rodhe; por la zona centro, las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias de la Educación y Humanidades, Ingeniería y Ciencias, y la Facultad de Comercio y Administración Victoria; mientras que por el campus sur firmaron las Facultades de Ingeniería Tampico, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y de Odontología.

Se contó también con la presencia de la secretaria Académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González y la directora de Investigación, Dora María Llado Lárraga.