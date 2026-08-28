Análisis Político

Por Antonio Frausto

¿Para eso quiere ser presidente?

Ante la coyuntura política que vive el país por el caso Rocha Moya, Francisco Cabeza de Vaca apareció en entrevista con la periodista Carmen Aristegui para anunciar que desea ser presidente de México en el 2030 y arremeter contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y es que, fiel a su estilo de oportunista, el ex gobernador tamaulipeco piensa que señalando los escándalos de la 4T y asumiéndose como una víctima, como un perseguido político, se posicionará como un defensor de la justicia y le alcanzará para liderar a la oposición en la próxima contienda presidencial.

Desde la comodidad de suelo texano para evitar ser detenido por la justicia mexicana y en tono retador, asegura que son muchos más la gente de bien que quiere un mejor futuro para sus hijos y para las próximas generaciones, por ende para México.

Él se asume cómo de ese grupo de personas. Sin embargo, me preguntó, ¿es de gente de bien, engañar, robar y traicionar cómo él lo hizo con los tamaulipecos durante su sexenio?

Robó. Pues no hay que olvidar que durante su mandato saqueó las arcas del gobierno estatal, de acuerdo con las diversas denuncias presentadas por parte de la administración actual, en un principio por 2 mil 400 millones de pesos, pero posteriormente hasta alcanzar los 8 mil 700 millones de pesos.

Varias de los miembros de su gabinete enfrenta procesos penales por desvíos millonarios e incluso, dos de ellos, Romulo Garza, ex secretario de Bienestar y Mario Gómez Monroy, ex secretario de Educación, se encuentran detenidos y sentenciados por delitos cómo peculado, desvío de recursos y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Engañó. Porque miles de tamaulipecos que votaron por él, que lo llevaron al poder en el 2016, pensando que finalmente habría un cambio de régimen, se dieron cuenta que representaba los mismos intereses y corruptelas del priismo, e incluso con peores prácticas.

Cómo por ejemplo, el correr a cientos de burócratas estatales argumentando ser simpatizantes de los antiguos gobiernos priistas, cuando incluso muchos de ellos votaron por él.

También lo hizo con las pocas empresas de la construcción que recibieron contratos durante su gestión, pues en lugar de eliminar el famoso diezmo, lo aumentó en algunos casos hasta el 30 por ciento, dañando gravemente a los empresarios tamaulipecos, que tenían que aceptar o no recibir nada por parte del gobierno.

Traicionó. Porque en lugar de generar oportunidades y desarrollo para la gente, decidió dejar sólo a los tamaulipecos, provocando intencionalmente el quebranto de empresas locales, dejando sin trabajo a hombres y mujeres de bien, que se quedaron sin sustento para sus familias.

El mejor ejemplo de ello, Victoria, marginando a proveedores locales en giros cómo la construcción, los alimentos, la papelería o la información, entre muchas otros, para entregar contratos millonarios a empresas foráneas a costa de descapitalizar a los negocios locales con el afán de quebrarlos.

También traicionó, al utilizar el aparato gubernamental, el poder, para secuestrar el poder legislativo y judicial en vías de venganzas personales, desde negar simples permisos en las oficinas fiscales, revocar fiat a notarías, hasta manipular las fiscalías para meter en la cárcel al ex gobernador y adversario político Eugenio Hernández.

Más allá de que en este momento ni siquiera pueda regresar al país por el temor de enfrentar la justicia, por las acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada que le hace la Fiscalía General de la República.

La gente de bien que conforma la oposición en México, debe de cuestionarse seriamente ¿realmente Francisco García Cabeza de Vaca representa a los ciudadanos y el liderazgo que necesitan para volver al poder?

Por eso, cuando refiere que desea encabezar un movimiento de cambio para sacar a Morena del gobierno, me cuestionó ¿quiere tener el poder para privilegiar intereses personales y no los de los ciudadanos? ¿para utilizar el aparato del estado contra sus enemigos políticos? ¿para robar, engañar y traicionar cómo lo hizo en Tamaulipas?, ¿Para eso quiere ser presidente de México?

UN ALCALDE TODO TERRENO

Entregar equipamiento al cuerpo de bomberos, reconocer la labor de los cuerpos de seguridad, impulsar en coordinación con empresarios locales nuevas estrategias para fomentar la inversión y supervisar la ejecución de la obra pública, es parte de lo que Lalo Gattás realizó a lo largo de esta semana, por lo que podemos asegurar que los victorenses tenemos un alcalde todo terreno.

En el marco del Día del Bombero, el presidente acompañado de su esposa Lucy de Gattás, entregó un nuevo camión de bomberos, junto a integrantes de la CANACO se comprometió a que su gobierno continuará de puertas abiertas, a trabajar en la agilización de trámites, así como a reforzar la seguridad en las zonas comerciales y mejorar la imagen urbana de los principales áreas de venta.

Por supuesto, el edil también supervisó obras de bacheo en colonias cómo la Mainero, Huertas San Javier y la zona centro, en importantes calles de estas zonas, lo que traerá beneficio a los victorenses de estos sectores. Además de encabezar el programa “Tu voz Transforma”, que consta de que un equipo de trabajadores del municipio recorren casa por casa por diversas colonias de la capital, visitando en esta ocasión la colonia Simón Torres.

Acompañado de su equipo de colaboradores, el alcalde caminó calle por calle con el propósito de escuchar directamente a las familias victorenses y dar solución inmediata a peticiones relacionadas con servicios públicos y rehabilitación de calles. Gattás Báez sabe que ser alcalde es de tiempo completo y así lo sigue demostrando semana a semana, consciente de que la mejor política es el trabajo, y que para aparecer en alguna boleta en el 2027, la labor de territorio será fundamental en ello.

LLEVA DÁMASO ANAYA LA VOZ DE LAS UNIVERSIDADES

En un claro ejemplo del liderazgo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el ámbito nacional, su rector Dámaso Anaya Alvarado representó a las universidades públicas del noreste al entregar los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025 de las 35 universidades públicas estatales del país ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Y es que, en su mensaje en la máxima tribuna del país, el rector llamó a los legisladores a construir juntos una agenda común con proyectos de alto impacto social entre las universidades públicas, asegurando que cuando se tiene una visión compartida, es posible sumar voluntades y dar resultados que impactan en la transformación social del país.

Puntualizó que para esto se requiere colaborar de manera puntual en dos temas, el mejorar los mecanismos tributarios que afectan de manera directa en la viabilidad y estabilidad económica de las universidades; y en potenciar los esquemas para que el conocimiento generado en las escuelas se aplique en beneficios para las y los mexicanos más vulnerables.

La sesión contó con la apertura del diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y el mensaje del diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que reconoció el compromiso de austeridad de las universidades sin que esto afecte lo más importante, la calidad académica de los programas educativos.

Bajo la visión de su rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa demostrando que es una institución sólida y de reconocimiento nacional, que contribuye desde la academia de manera importante a la transformación social que se está viviendo en México.

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