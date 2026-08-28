Brinda rector de la UAT emotiva despedida a talentos universitarios rumbo al Congreso Internacional Delfín 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el propósito de desearles el mayor de los éxitos, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, brindó una cálida despedida a los 26 estudiantes de licenciatura que participarán en el Congreso Internacional Presencial del Programa Delfín 2026, del 26 al 29 de agosto, en Nuevo Nayarit, México.

Durante el encuentro, el rector Dámaso Anaya refrendó el firme compromiso por consolidar una educación de excelencia e impulsar decididamente la investigación científica y la movilidad académica estudiantil.

Al dirigirse a las y los jóvenes universitarios, destacó el orgullo que representa para la UAT su dedicación al conocimiento y al desarrollo de investigación aplicada orientada a la atención de problemas y escenarios reales de la sociedad, reafirmando que la institución continuará fortaleciendo las políticas de apoyo integral para que el talento de Tamaulipas proyecte su liderazgo en entornos nacionales e internacionales.

En respuesta, las y los integrantes de la comitiva expresaron su agradecimiento al rector por el respaldo brindado para concretar su participación internacional, destacando que estos apoyos representan una valiosa motivación para continuar impulsando proyectos con impacto social y académico.

El Congreso del Programa Delfín constituye la plataforma internacional de cierre del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, donde la delegación de la UAT compartirá avances y hallazgos tras haber concluido estancias de movilidad presenciales y virtuales de siete semanas junto a destacados investigadores de instituciones nacionales e internacionales.

La participación de los universitarios consistirá en la exposición de ponencias individuales y colectivas, el intercambio académico en mesas de trabajo temáticas especializadas por áreas del conocimiento y el establecimiento de redes de colaboración con especialistas y pares de instituciones públicas y privadas de países como México, Colombia y Perú.

Como parte del respaldo institucional, la Universidad otorgo apoyo económico a los alumnos seleccionados para cubrir sus gastos de traslado, hospedaje, alimentación y registro al congreso, sumándose a las acciones de fortalecimiento científico que incluyeron el otorgamiento previo de 47 becas para la realización de estancias de verano.

La comitiva estudiantil en su conjunto reúne el talento de diversas dependencias académicas de la UAT, ubicadas en los campus de Victoria, Tampico, Matamoros y Reynosa.

En el encuentro, estuvieron presentes la directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Secretaría de Vinculación, Beatriz Anaya Sarno; el coordinador del Programa Delfín en la Universidad, Manuel Castillo Jaramillo; y personal de esta dependencia universitaria, así como padres de familia que acudieron también a despedir y desear el mejor de los éxitos a sus hijas e hijas.