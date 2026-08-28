Marco Antonio Vázquez Villanueva

Días difíciles…

Traiciones, deslealtades y ambiciones vulgares se observan en el horizonte tamaulipeco, ¿los protagonistas?, alcaldes y alcaldesas que piensan que pueden imponer candidatos a los cargos que ahora ocupan ya que la elección del próximo año está en sus manos y, ciertamente, buena parte así será, pero tampoco es tanto su peso específico.

Hay algo que no logran entender los ediles, a estas alturas del partido lo que deben salvar son sus posibilidades de ser candidatos a los cargos que sueñan, cuando menos, de mantener intactas sus probabilidades de ganar la elección municipal, es decir, les queda alinearse para no arriesgar que les investiguen exhaustivamente los manejos de presupuestos durante sus administraciones.

En sus decisiones, deben comprender que las estructuras municipales no definen una elección, la prueba es que en el pasado muchos municipios en manos tricolores pasaron a las azules y luego al color guinda; o en los municipios azules perdieron los distritos, los diputados y viceversa.

Hoy únicamente existe una certeza, si en los municipios apuestan por heredar el poder ya se a alguien de su partido o un opositor, lo que sigue es que harán huesos viejos en una celda, exacto, pueden terminar en la cárcel.

Otra cosa, que les conviene saber a los ediles, es que será el trabajo que realicen lo que verdaderamente les comprará impunidad ya que será lo que servirá para que apoyen a uno u otro lado; hasta eso que no se les exige mucho, recoger la basura, alumbrado, tapar baches, llevar agua potable y ser menos cínicos en el saqueo o en beneficiarse del poder.

Obvio, muchos alcaldes se ganaron la posibilidad de proponer o vetar candidatos, porque han estado del lado correcto de la historia y tienen buen respaldo de la ciudadanía, pero lo tienen que hacer en privado, en acuerdos con quien manda en el Estado, permitir que la figura política más importante se cuelgue las medallas.

Además, para ver coronada su propuesta, deben exhibir resultados, en lo político mantener la estructura bien aceitada y su relación con el poder estatal fortalecida, en lo administrativo, no costarle votos al partido que les llevo al cargo.

En los 43 municipios los alcaldes tienen problemas similares, las fugas de drenaje, otros los baches, los más la incapacidad de recoger toda la basura o de sancionar la corrupción de los trienios pasados, entonces, más que afinar estructuras electorales repartiendo despensa como ya comenzaron, los ediles deben otear bien el ambiente si no le quieren representar una carga a los futuros candidatos de sus partidos o apoyar a los contrarios por una mala administración.

Hay casos peores, en algunos casos, para los aspirantes del partido en el poder sería mejor tener de enemigos a los alcaldes porque se evitarían cargar con la ineptitud o corrupción de los equipos de estos.

Son factos, le detallo, hace unos días, en uno de esos ejercicios para medir la aceptación de las autoridades municipales, una investigador que se dedica a ello explicó de que son pocos los alcaldes con una acepción superior al 40 por ciento o más, Carmen Lilia en Nuevo Laredo, Gattás en Victoria, también en Altamira y Tampico, luego descubrió que la mitad de los ediles no alcanzan por lo menos la aceptación que tuvieron en porcentaje de votos de su elección, es decir, ya no son queridos ni siquiera como parecía cuando se portaban bien y andaban en campaña.

Claro, los números que traen los presidentes municipales igual pudieran ser buenos si se toma en cuenta que, de los que se fueron en la época de Egidio o del prófugo, hubo uno que se fue con menos del 10 por ciento de aprobación, Xico González en Victoria, y más de la mitad no superaban el 20 por ciento, significa que nunca lograron los acuerdos que se requieren con la sociedad o no respondieron conforme a las expectativas que se tenía de ellos.

En el vaso medio lleno o medio vacío, algunos podrán presumir que con esos números son mejores que otros o que los del pasado, y resulta que sí y de la gran mayoría, pero quienes ven las estadísticas desde el otro lado perciben que sobre los que no llegan a más del 40 por ciento de aprobación, en contra parte entre el 60 y 70 por ciento de la población no les cree, ni confía en ellos o ellas y, si Pitágoras no miente, significa que no sacarían una elección a flote.

Correcto, el juego de los alcaldes será de mero testimonio e incluso pueden significar una carga para los candidatos a sucederlos y para los que aspiren en el 2028 participar por la gubernatura, digo, si siguen sin ponerse las pilas y no atienden lo que realmente es importante para el pueblo.

Comienzan los días difíciles para los alcaldes y alcaldesas, los días de intentar no caer en la tentación de tratar de heredar sus cargos, en algunos casos, en otros, de no traicionar a sus partidos al verse derrumbar sus proyectos, que sucederá, en algunos casos, hasta ambas cosas…

IMPULSAN ITAVU E IMSS CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN TAMAULIPAS… Proyectan la construcción de hasta 40 espacios en la entidad, mediante una estrategia coordinada donde participan también los gobiernos municipales para identificar predios y avanzar en su consolidación.

La atención a las necesidades de las familias trabajadoras toma forma en Tamaulipas con el avance de una estrategia que contempla la instalación de hasta 40 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), mediante el trabajo coordinado del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como parte de este proyecto, el ITAVU ha acompañado a los municipios en la identificación de terrenos que puedan ser destinados a estos proyectos. Desde noviembre de 2025, se han puesto a consideración 53 predios susceptibles para la construcción de los centros, con avances diferenciados de acuerdo con las condiciones de cada propuesta.

En reunión de trabajo el director general del ITAVU, Germán Fernández Guzmán, y el delegado estatal del IMSS, José Luis Aranza Aguilar, revisaron el avance de los terrenos y las acciones necesarias para continuar con el proceso.

Para una primera etapa en 2026 se contempla una proyección de cinco CECI en cuatro municipios, dos en Nuevo Laredo, uno en Matamoros, uno en Victoria y uno en Altamira.

Entre las propuestas que presentan un avance destacado se encuentran los predios ubicados en la colonia Martha Rita Prince, en Matamoros; fraccionamiento Sector 3 Petroleros, en Altamira; colonias El Progreso y Arboledas, en Nuevo Laredo; y fraccionamiento Integración Familiar, en Victoria.

El acompañamiento del ITAVU contempla la coordinación con los gobiernos municipales para integrar expedientes, atender requerimientos y dar seguimiento a los aspectos administrativos y jurídicos necesarios para que las propuestas puedan avanzar.

La estrategia también considera una segunda etapa de búsqueda de alternativas en El Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y San Fernando, donde se analizan distintas opciones de ubicación.

Más allá de la construcción de infraestructura, el proyecto representa una respuesta a una necesidad concreta de las familias, de contar con espacios adecuados para el cuidado y atención de niñas y niños, mientras madres y padres trabajadores desarrollan sus actividades laborales.

El trabajo conjunto entre instituciones y municipios continúa para consolidar las propuestas y avanzar en las siguientes etapas, bajo la visión humanista que caracteriza a la administración que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, colocando a las personas, sus familias y su bienestar como eje de las acciones públicas.

AMPLÍA LA UAT APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN… Impulsa 17 nuevos proyectos que atenderán temas de impacto social, productivo y ambiental de Tamaulipas y el país.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la firma de convenios correspondientes a 17 nuevos proyectos de investigación que han sido seleccionados en la Convocatoria 2026 “Impulso a la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística”.

La formalización de los acuerdos tiene como propósito ampliar el apoyo a proyectos que atiendan problemáticas sociales, productivas y ambientales de Tamaulipas y del país, como así lo ha planteado el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado desde el inicio de su gestión.

Los trabajos aprobados son en las áreas de Medicina y Ciencias de la Salud; Biología y Química; Ciencias Sociales; Ingenierías y Desarrollo Tecnológico; Ciencias de la Agricultura, Agropecuaria, Forestales y de Ecosistemas; Ciencias de la Conducta y la Educación; Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Interdisciplinaria y Humanidades.

Con la representación del rector Dámaso Anaya, la firma de convenios fue presidida por la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, quien resaltó que este acto representa el compromiso de la UAT con la generación de conocimiento y con el desarrollo de una investigación de calidad.

Subrayó que el rector ha impulsado el desarrollo de investigación con impacto social y con capacidad de incidir en las comunidades. Enfatizó que este proceso refleja la convicción institucional de que invertir en la generación de nuevo conocimiento es apostar por el futuro de la universidad y de Tamaulipas.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, firmaron el acuerdo los responsables técnicos de cada proyecto, así como directores de las diferentes dependencias universitarias a las que pertenecen las iniciativas aprobadas.

Por la zona norte participaron las Unidades Académicas Multidisciplinarias Reynosa Aztlán y Reynosa Rodhe; por la zona centro, las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias de la Educación y Humanidades, Ingeniería y Ciencias, y la Facultad de Comercio y Administración Victoria; mientras que por el campus sur firmaron las Facultades de Ingeniería Tampico, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y de Odontología.

Se contó también con la presencia de la secretaria Académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González y la directora de Investigación, Dora María Llado Lárraga.

VISITA Y ATIENDE LALO GATTÁS A VECINOS DE LA COLONIA SIMÓN TORRES… Para conocer de primera mano la necesidad real de sus habitantes, el presidente municipal de Victoria Lalo Gattás encabezó un recorrido más casa por casa en la colonia Simón Torres y sectores aledaños, a través del programa “Tu voz Transforma”.

Acompañado de su equipo de colaboradores, el alcalde caminó calle por calle con el propósito de escuchar directamente a las familias victorenses y dar solución inmediata a peticiones relacionadas con servicios públicos y rehabilitación de calles.

Durante el diálogo con vecinos, Lalo Gattás anunció también la próxima inauguración de la segunda línea del acueducto, obra que en 2027 dará solución definitiva a la demanda de agua potable por red doméstica en distintos sectores de la capital.

“Venimos a que nos digan de frente qué hace falta. Con ‘Tu voz Transforma’ estamos tocando puertas, escuchando y resolviendo. Y con la segunda línea del acueducto vamos a garantizar agua para las próximas décadas”, expresó el alcalde durante el recorrido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Victoria refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano, que atiende de forma directa y que trabaja en soluciones de fondo para mejorar la calidad de vida de las y los victorenses.

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