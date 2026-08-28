DIF Tamaulipas lleva apoyo directo a personas con discapacidad severa en los 43 municipios

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Para contribuir al bienestar, higiene y calidad de vida de las personas con discapacidad severa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la segunda entrega anual del programa Lazos de Esperanza, mediante el cual se proporcionan pañales y material de aseo personal directamente en los domicilios de las personas beneficiarias.

El programa contempla tres entregas al año y beneficia a 2,510 personas con discapacidad motriz o neuromotriz en los 43 municipios de Tamaulipas, brindando un apoyo que también contribuye a la economía de sus familias, el cual consiste en 240 pañales, de acuerdo con la talla de cada persona beneficiaria, y dos paquetes de toallas húmedas.

A través de Los Mensajeros de Paz, el DIF Tamaulipas inició el recorrido en Ciudad Victoria y continuó por Jaumave, Jiménez, Hidalgo, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, El Mante y Ciudad Madero, acercando los apoyos hasta los domicilios de las personas que los requieren.

La entrega se realiza con base en un padrón de beneficiarios corroborado por el DIF Tamaulipas, con el respaldo de los Sistemas DIF Municipales, lo que permite identificar a las personas que requieren este tipo de apoyo y llevarlo directamente hasta sus hogares.

Los materiales están destinados a fortalecer las condiciones de bienestar e higiene de las personas con discapacidad severa, al mismo tiempo que representan un respaldo para sus familias ante los gastos que implica su atención cotidiana.