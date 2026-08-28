Facilita la UAT a sus estudiantes el acceso a la Beca Futuro Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con la finalidad de que ningún estudiante abandone las aulas por cuestiones socioeconómicas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está haciendo extensiva, en todas sus facultades y unidades académicas, la convocatoria del programa Beca Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior, que impulsa el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

En este marco, la Universidad dispone de una red de enlaces y personal de orientación en cada una de sus dependencias académicas para guiar al alumnado en la gestión de este trámite y acompañarle en todo el proceso de postulación a fin de que cuente con este importante beneficio.

Esta estrategia responde a las políticas institucionales del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a consolidar una estrecha alianza de trabajo con el Gobierno del Estado de Tamaulipas a favor de la juventud estudiantil.

Mediante esta sinergia, se busca ampliar el acceso a los programas de estímulos públicos, permitiendo que la comunidad universitaria impulse su formación académica en un entorno de equidad, inclusión y desarrollo humano.

El periodo de registro en línea dio inicio el 19 de agosto y concluirá el próximo 2 de septiembre de 2026. Durante esta ventana de atención, las y los estudiantes de los niveles de licenciatura, técnico superior universitario, profesional asociado y posgrado pueden ingresar su solicitud formal a través de la plataforma oficial del programa en https://www.tamaulipas.gob.mx/itabec/beca-futuro-tamaulipas-jovenes-de-nivel-superior/.

El programa está dirigido a estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica con un promedio general mínimo de 8.0. El aspirante debe presentar la solicitud oficial y aviso de privacidad en original, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, identificación oficial y las acreditaciones académicas o condiciones de vulnerabilidad específicas según establezcan las reglas de operación.

Para hacer eficiente el trámite y evitar la saturación en los procesos informáticos, los enlaces de becas en cada centro universitario están habilitados para orientar en la conformación del expediente digital, validar la regularidad académica y recibir la documentación en físico una vez emitida la preautorización por el sistema estatal.

La UAT invita a toda su comunidad estudiantil a acudir con oportunidad a las oficinas de atención de su respectiva facultad, aprovechando el respaldo institucional dispuesto para llevar a cabo un registro correcto y oportuno